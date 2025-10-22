Festival UBAween 2025: más de 50 perros y gatos buscan un hogar en Quito

Más de 50 perros y gatos esperan encontrar un hogar durante el UBAween 2025

El próximo domingo 26 de octubre, el Parque La Carolina se convertirá en el escenario más “perrorífico” del año con la llegada del UBAween 2025, el festival organizado por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito. Desde las 09:00 hasta las 14:00, familias, tutores y amantes de los animales podrán disfrutar de una jornada llena de color, creatividad y ternura, donde más de 50 perros y gatos —entre cachorros y adultos— buscarán un hogar responsable y definitivo.

Le invitamos a que lea: Dinased captura a sospechoso del asesinato de pareja de adultos mayores en Quito

Los animales disponibles para adopción provienen tanto de la UBA, que presentará a los rescatados de las últimas semanas, como de organizaciones de rescate y activistas independientes. Todos los peludos estarán vacunados, esterilizados y con atención veterinaria, listos para integrarse a una nueva familia. Esta es una oportunidad perfecta para quienes buscan adoptar con responsabilidad y cambiar una vida.

Multas por faltas en el Concejo de Quito: propuesta tuvo un solo voto a favor Leer más

Disfraces, premios y diversión para toda la familia

El UBAween 2025 no solo promoverá la adopción responsable, sino también el espíritu festivo de Halloween. Se realizará un concurso de disfraces para tutores y sus animales de compañía, con más de 20 premios para los atuendos más originales. Desde clásicos fantasmas hasta ideas ingeniosas inspiradas en películas o personajes, la creatividad será la gran protagonista de la jornada.

“Queremos que las familias se diviertan y al mismo tiempo fortalezcan su vínculo con sus mascotas”, destacaron desde la Unidad de Bienestar Animal. La invitación está abierta para que todos participen y compartan una mañana diferente, donde la imaginación y el amor por los animales sean los protagonistas.

Actividades infantiles y educativas

El evento también contará con una zona infantil que incluirá pintacaritas, cuentacuentos, show de títeres y presentaciones musicales en vivo. Además, se desarrollarán actividades educativas sobre el respeto, la tenencia responsable y el cuidado de los animales.

La Unidad Canina del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano ofrecerá un show canino, mientras que la Secretaría de Salud participará con charlas informativas sobre bienestar animal y prevención de enfermedades zoonóticas.

Durante el UBAween 2025, decenas de animales vacunados y esterilizados buscan familia. Cortesía Unidad de Bienestar Animal

Emprendimientos locales y adopciones responsables

Los asistentes podrán recorrer una feria con emprendimientos locales que ofrecerán productos y servicios para animales: placas de identificación, ropa, accesorios, snacks saludables y artículos de bienestar.

Con esta iniciativa, el Municipio de Quito busca promover la adopción responsable y el bienestar integral de los animales de compañía, al tiempo que impulsa el trabajo de rescatistas y emprendedores que contribuyen a una ciudad más solidaria con sus habitantes de cuatro patas.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.