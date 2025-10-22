Fiestas de Quito: Presentan a las jóvenes que competirán por el título de Reina 2025

Las 10 candidatas oficiales a Reina de San Francisco de Quito 2025–2026 presentarán sus proyectos sociales

La elección de la Reina de San Francisco de Quito 2025–2026 se realizará el 27 de noviembre en el Teatro Bolívar.

Quito se prepara para celebrar sus fiestas de Fundación con una nueva edición del certamen Reina de San Francisco de Quito 2025–2026. La Fundación Reina de Quito anunció oficialmente a las 10 jóvenes seleccionadas entre más de 140 postulantes que respondieron al llamado de servir a la capital a través de proyectos sociales con impacto comunitario.

Durante la etapa inicial, el proceso convocó a 20 semifinalistas que presentaron sus propuestas ante un jurado multidisciplinario conformado por expertos en desarrollo social, liderazgo, comunicación y emprendimiento. Tras una rigurosa evaluación, 10 candidatas fueron elegidas para representar el espíritu solidario, innovador y comprometido de las quiteñas.

Proyectos sociales que inspiran a transformar Quito

Cada una de las candidatas lidera un proyecto con enfoque humano, educativo o tecnológico, orientado a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del Distrito Metropolitano.

Andrea Michaella Beltrán Bonilla

Tiene 25 años y es abogada propone “Futurocentes”, un programa para fortalecer a adolescentes en casas de acogida.

Antonella Verónika Bardellini Mocha

Tiene 23 años y es abogada, impulsa “Raíces Sanas”, centrado en atención médica y educación integral a niños y jóvenes.

Astrid Estefanía Flores Navarrete

Es quiteña de 24 años y estudió periodismo, desarrolla “Conectar Sin Lastimar”, contra el acoso escolar y a favor de la empatía juvenil.

Daniela Cecilia Foyain Lara

23 años, comunicadora y publicista, lidera “ConexiónAuténtica”, sobre el uso responsable de redes sociales y salud mental.

Gabriela Valentina Preciado Feijóo

Tiene 19 años, estudiante de Medicina) presenta “Quito Te Escucha”, centrado en la prevención del suicidio juvenil.

Joanne Marie Wells Aguirre

Tiene 23 años, ingeniera mecánica, impulsa “Innovando la Esperanza”, que fabrica prótesis de antebrazo para personas vulnerables.

María Cristina Andrade Real

Tiene 24 años, abogada propone “Somos Valiosos”, para reducir la violencia escolar y promover el respeto.

María Emilia Sánchez Cevallos

(25 años, psicóloga) lidera “Mente Libre”, sobre salud mental y desnutrición infantil.

María Paula Endara Del Pozo

Tiene 26 años, médica, impulsa “Cuidar a Quien Te Cuida”, que atiende la salud mental de cuidadores de personas con Síndrome de Down.

Nicole Andrea Castro Masache

Tiene 25 años y es comunicadora, desarrolla “Diversamente Quito”, proyecto que visibiliza el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Doménica Jarrín, la actual Reina de San Francisco de Quito, visitó a cada una de las candidatas que fueron seleccionadas. Cortesía

Formación integral y compromiso con la ciudad

Durante las próximas dos semanas, las candidatas participarán en un programa integral de preparación que incluye pasarela, oratoria, historia de Quito, media training, imagen personal, protocolo, voluntariado y gestión de proyectos sociales. Este proceso busca fortalecer sus habilidades humanas y profesionales, para que sus iniciativas generen un impacto sostenible en la comunidad.

Presentación oficial y elección de la nueva Reina de Quito

La Presentación Oficial de Candidatas se realizará el jueves 6 de noviembre en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), donde las participantes compartirán sus perfiles y proyectos con los medios y el público quiteño.

La elección de la Reina de San Francisco de Quito 2025–2026 se llevará a cabo el 27 de noviembre en el Teatro Bolívar, como parte de las celebraciones por las fiestas de Fundación de la capital.

