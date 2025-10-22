Expreso
  Quito

rutas y frecuencias en Quito
Referencia. Usuarios del transporte público se adaptan a las nuevas rutas conectadas con Metro y Trolebús en Quito.Archivo

Así cambian las rutas del transporte público en Quito: conoce los nuevos recorridos

Quito estrena nuevas rutas de transporte que conectan con el Metro, Trole y Ecovía

El Municipio de Quito implementó cambios en varias rutas de transporte público para mejorar la integración con el Metro, Trolebús y Ecovía. La medida busca ofrecer recorridos más directos y extender la cobertura en distintos sectores de la ciudad, desde el norte hasta el sur.

Ajustes en el norte de Quito

En el norte, rutas como Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo se conectan con la Estación El Labrador, permitiendo enlace con el Metro, el Trolebús, la Ecovía y el Corredor Central Norte. Entre las extensiones de rutas se incluyen:

  • Roldós – Estación Metro La Carolina

  • Bella Aurora – Amagasí – Edén – San Pablo

  • Atucucho – Comité del Pueblo / Tiwintza – Carcelén

  • Santa María – Florida – 6 de Diciembre

  • San José Obrero – Mena del Hierro – La “Y”

Los ajustes en los recorridos abarcan también La Pulida – Ejido Rancho / San Antonio – Cotocollao – Cristianía y Roldós – Condado – El Labrador.

Nueva ruta en el Valle de Los Chillos

En el Valle de Los Chillos se habilitó una ruta que conecta 18 barrios hacia el sector de San Roque, con paradas en el Redondel de Cumandá y enlace directo con la Estación Metro San Francisco. El recorrido, de 25 kilómetros, inicia en el Mercado La Hospitalaria, atraviesa Conocoto y Argelia, y conecta dos mercados, ocho parques, 39 escuelas, un estadio, ocho iglesias y centros médicos.

El servicio opera de lunes a viernes entre las 06:00 y 18:00, con frecuencias de:

Termas Turis: cada 10 minutos

Libertadores del Valle: cada 15 minutos

Expreantisana: cada 30 minutos

Cambios en rutas del sur de Quito

En el sur, se intervinieron 11 rutas para aumentar la cobertura y optimizar la conexión con el transporte masivo. Entre las extensiones se encuentran:

  • Ruta A5: La Merced – Terminal Quitumbe

  • Ruta A8: Cornejo – Quitumbe

  • Ruta R3: La Esperanza – Santa Rita

  • Ruta R17: Santa Bárbara – Itchimbía

  • Ruta R20: Santa Clara III – Santa Rita
Además, la ruta LloaQuitumbe conecta la parroquia rural de Lloa con Quitumbe, recorriendo 35,2 kilómetros y enlazando Metro, Trolebús y Ecovía. El trayecto incluye unidades educativas y barrios intermedios.

Coordinación con la ciudadanía

La Secretaría de Movilidad informó que los cambios se definieron mediante encuentros en territorio, mesas de trabajo y socializaciones, con el objetivo de que los recorridos respondan a la demanda real de los usuarios.

