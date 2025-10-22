Pabel Muñoz despide a Paulina Tamayo y anuncia un homenaje póstumo

Paulina Tamayo falleció el 21 de octubre de 2025 debido a una insuficiencia respiratoria

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, llegó a la Casa de la Cultura para dar el último adiós a Paulina Tamayo.

Desde ayer, cientos de personas han llegado a la Casa de la Cultura, en el centro-norte de Quito, para despedir a la 'Grande del Ecuador', Paulina Tamayo, que falleció el 21 de octubre de 2025.

Este 22 de octubre, entre quienes acudieron a rendirle homenaje estuvo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien expresó su pesar por la pérdida de la cantante.

Durante su visita al lugar del velorio, el burgomaestre adelantó que el Municipio de Quito prepara un homenaje póstumo para celebrar la trayectoria de Tamayo, aunque lamentó que este no haya podido realizarse en vida.

Ayer, en su habitual enlace en redes sociales, Muñoz mencionó que hace un mes y medio conversó con sus hijos y le pidieron, por solicitud de su madre, que empecie a trabajar en un homenaje. "Ella ya estaba delicada de salud”, dijo.

También lamentó su partida y expresó su solidaridad con sus hijos y familiares. “Fue una de las grandes embajadoras de nuestra música. Puso el nombre del Ecuador en lo alto con su talento, su entrega y su amor por el país”, resaltó.

Un legado que trasciende generaciones

Paulina Tamayo, conocida como 'La Grande del Ecuador', fue una de las mayores exponentes del pasillo, albazo y sanjuanito. Su voz, reconocida por su potencia y emotividad, llevó los sonidos del Ecuador a escenarios internacionales y conquistó a varias generaciones de oyentes dentro y fuera del país.

Al inicio de la sesión del Concejo Metropolitano del 21 de octubre también se rindió un homenaje a la cantautora. El alcalde Pabel Muñoz pidió un minuto de silencio y adelantó que se prepara un homenaje en honor a Tamayo.

