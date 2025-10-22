Dinased captura a sospechoso del asesinato de pareja de adultos mayores en Quito

Detenido sospechoso del asesinato de pareja de adultos mayores en el norte de Quito

El sospechoso del doble homicidio en Carapungo fue capturado en un bus de transporte público

La tranquilidad de Carapungo, en el norte de Quito, se vio sacudida el pasado 13 de octubre con el brutal asesinato de una pareja de adultos mayores.

Tras ocho días de investigaciones, la Dinased logró la captura del presunto responsable, detenido mientras se desplazaba en un bus de transporte público en el sector de Atucucho, según confirmaron las autoridades.

Galo Muñoz, director de la Dinased, indicó que el crimen tuvo como motivación el robo. “Dentro de las diligencias se encontraron objetos que vinculan a este señor con el delito”, explicó.

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, las víctimas fallecieron por múltiples contusiones en el cráneo causadas por un objeto contundente.

El sospechoso, de 42 años y sin antecedentes penales, era conocido por la pareja. “Era un ciudadano que ocasionalmente realizaba trabajos de albañilería en el inmueble. Era una persona conocida para las víctimas”, agregó Muñoz.

Este caso se suma a los 203 homicidios registrados por la Dinased en Quito durante 2025, reflejando la preocupación de las autoridades por la seguridad en la ciudad.

Captura del sospechoso por el asesinato de adultos mayores eleva las medidas de seguridad en Quito. cortesía Policía

El detenido fue puesto a órdenes de la justicia y, de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 26 años de prisión por asesinato.

