SRI: pasos para inscribirse en los cursos gratuitos para declarar impuestos

El SRI ofrece cursos gratuitos para aprender a declarar impuestos y cumplir obligaciones tributarias

El SRI tiene disponibles cursos gratuitos y guías tributarias para los usuarios.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció un paquete de capacitaciones gratuitas que estarán disponibles hasta el 26 de febrero de 2026. El objetivo es fortalecer la cultura tributaria y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Los cursos están dirigidos a personas naturales, emprendedores y contribuyentes en general que deseen aprender a realizar trámites clave como la declaración de impuestos, el uso de la facturación electrónica y la presentación de anexos tributarios.

Modalidades de capacitación

El SRI ofrece tres modalidades para que los ciudadanos puedan acceder a la formación:

Presencial: talleres en las principales oficinas del SRI en todo el país.

Virtual en vivo: mediante videoconferencias programadas en la plataforma oficial.

Autoestudio: cursos grabados, guías y videos tutoriales disponibles en la sección “Quiero Capacitarme” del portal www.sri.gob.ec.

Estas opciones permiten que los contribuyentes se adapten a sus tiempos y necesidades, garantizando que incluso quienes no puedan asistir físicamente tengan acceso a la información.

Pasos para inscribirse en los cursos

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza en línea:

Ingresar al portal oficial del SRI: www.sri.gob.ec. y dirigirse a la sección “Quiero Capacitarme”. Seleccionar la modalidad preferida: presencial, virtual o autoestudio. Revisar el cronograma de capacitaciones y elegir el curso deseado. Completar el formulario de inscripción con datos personales y correo electrónico. Confirmar la inscripción y recibir la notificación en el correo registrado.

El SRI recomienda inscribirse con anticipación, ya que los cupos presenciales son limitados. En el caso de los cursos virtuales, los participantes reciben un enlace para conectarse en la fecha y hora programada.

Facilidad y aprendizaje para los usuarios

La iniciativa busca reducir errores frecuentes en las declaraciones y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Cada año algunos contribuyentes enfrentan dificultades para llenar formularios, calcular impuestos o manejar la facturación electrónica.

Además, estas capacitaciones fortalecen la transparencia y la confianza en el sistema tributario, al tiempo que promueven la formalización de negocios y emprendimientos. El acceso gratuito garantiza que cualquier ciudadano pueda capacitarse sin importar su nivel de ingresos.

