Declaración de impuestos - Ecuador
Referencial.El SRI ofrece cursos gratuitos para declarar impuestos en Ecuador. Inscripciones abiertas para 2026.Foto: Canva

Cursos SRI gratuitos: ¿cómo inscribirse para aprender a declarar impuestos en 2026?

El SRI habilita capacitaciones gratuitas, presenciales y virtuales, para facilitar la declaración de impuestos en 2026

Con el objetivo de fortalecer la cultura tributaria y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, el Servicio de Rentas Internas (SRI) presentó su cronograma de capacitaciones gratuitas para este 2026. Esta estrategia nacional busca que los ciudadanos dominen el uso de las herramientas digitales y realicen sus trámites sin errores.

La oferta académica de la institución es diversa y se adapta a las necesidades del contribuyente, incluyendo cursos de autoestudio, talleres virtuales y sesiones presenciales en todo el país. Los interesados pueden acceder a estas opciones a través de la sección “Quiero Capacitarme” en el portal web oficial.

Prioridades del calendario tributario 2026

Durante los primeros meses del año, el plan de formación se enfocará en los trámites de mayor demanda. Entre enero y febrero, la agenda prioriza temas críticos como el Anexo de Gastos Personales en Línea —requisito indispensable para la proyección de febrero—, el Impuesto a la Renta para personas naturales y el manejo eficiente del Facturador SRI.

Asimismo, el programa incluye asesoría especializada en el Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia (RDEP) y los procesos de devolución de impuestos dirigidos a adultos mayores y personas con discapacidad.

Cronograma de capacitaciones para la última semana de enero

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones vigentes, el SRI ha programado las siguientes jornadas virtuales:

  • Uso del facturador gratuito del SRI: 27 de enero, de 11:00 a 13:00.
  • Devolución de IVA para grupos prioritarios: 27 de enero, de 15:30 a 17:00.
  • Anexo de Retenciones en la Fuente (RDEP): 28 de enero, de 11:00 a 13:00.

Estas sesiones están diseñadas para resolver dudas frecuentes y están abiertas tanto a personas naturales como a nuevos contribuyentes que interactúan por primera vez con el sistema fiscal. Al ser un servicio gratuito, la entidad recuerda que no se requiere de intermediarios para acceder a esta formación técnica.

