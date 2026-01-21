SRI: ¿cómo hacer el anexo de gastos personales 2026 sin errores?

Los trabajadores que quieran acceder a una rebaja en el Impuesto a la Renta deben presentar el Anexo

Los trabajadores que quieran acceder a una rebaja en el Impuesto a la Renta deben presentar el Anexo.

El Anexo de Gastos Personales es un reporte obligatorio que los trabajadores presentan al Servicio de Rentas Internas (SRI) donde declaran sus gastos personales deducibles del año anterior, en este caso de 2025, para obtener una rebaja en el Impuesto a la Renta (IR). Con este Anexo, la entidad tributaria calcula cuánto de IR debe pagar el trabajador.

¿Quiénes deben presentar este anexo?

Pueden aplicar a esta rebaja los trabajadores en relación de dependencia e independientes que en 2025 hayan tenido ingresos superiores a los $12.208 (base mínima establecida) y deseen acceder a la rebaja por gastos personales en su Impuesto a la Renta.

El anexo incluye gastos personales respaldados con facturas o notas de venta (por ejemplo, en educación, salud, alimentación, vestimenta, vivienda, turismo, arte y cultura) que serán considerados para aplicarse como rebaja en el cálculo del impuesto.

¿Cómo hacer el anexo?

De acuerdo con los datos del SRI y del Anexo del año 2025, tomado como referencia, el trabajador debe:

Ingresa al SRI en Línea, usando su clave y contraseña

Menú: Anexos: Anexo de Gastos Personales en línea

Registrar primero sus cargas familiares (hijos, cónyuges y padres)

Registrar sus gastos personales (el sistema carga muchas facturas electrónicas automáticamente, pero las facturas físicas se suben con plantilla Excel)

Revisar los límites, validar y enviar

¿Cuándo se debe presentar?

El Anexo de Gastos Personales 2026 corresponde a los gastos realizados en 2025 y se debe presentar en febrero de este año, siguiendo el calendario oficial del SRI que organiza el trámite según el noveno dígito de la cédula o del RUC. El monto máximo que se puede incluir en el anexo de gastos personales 2026 depende de la carga familiar del trabajador.

