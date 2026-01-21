Ecuador apuesta por más exportaciones en un escenario de presión de precios

La exportación no petrolera se consolida como el principal motor de generación de divisas para Ecuador. Entre enero y septiembre de 2025, este sector alcanzó ventas por 24.482 millones de dólares, una cifra que representa cinco veces más que las remesas que ingresan al país, según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

En un contexto global cada vez más competitivo, el país busca incrementar sus ventas al mundo, aunque enfrenta desafíos estructurales que van desde los costos de producción hasta la presión de precios en los mercados internacionales. Xavier Rosero, presidente de Fedexpor, explica que uno de los temas que está bajo análisis es el impacto del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Desde la visión del gremio exportador, en el corto plazo no se prevé una afectación directa para los principales rubros ecuatorianos en el mercado europeo. Rosero señala a Diario EXPRESO que, si bien el acuerdo contempla cronogramas de desgravación arancelaria —especialmente en alimentos, donde la Unión Europea mantiene aranceles elevados—, será necesario monitorear de cerca su implementación, sobre todo en el segmento de alimentos procesados, donde países como Brasil y Argentina podrían ganar espacio.

No obstante, advierte que a mediano y largo plazo podría generarse una presión a la baja en los precios, debido a que los países del Mercosur cuentan con mayor flexibilidad en costos productivos y financieros. Aun así, destaca que Ecuador ha logrado consolidarse en volumen y regularidad de oferta en productos clave, lo que lo vuelve difícilmente sustituible en el corto plazo.

Fedexpor también observa que el interés del Mercosur en el mercado europeo se concentra en productos como lácteos, soya y carnes, rubros en los que Ecuador no compite de manera directa. Por ello, el gremio considera que el impacto inicial del acuerdo será limitado para el país, aunque insiste en la necesidad de una planificación estratégica de largo plazo.

El diálogo de las sobretasas de Estados Unidos

En paralelo, continúan las conversaciones con Estados Unidos. Según Rosero, el diálogo no está estancado, sino en una fase definitoria. Las autoridades ecuatorianas mantienen acercamientos con sus contrapartes estadounidenses, a la espera de respuestas clave dentro de los procedimientos internos de ese país. El foco actual de Washington está puesto en la estabilidad regional, particularmente en la situación de Venezuela, lo que habría ralentizado temporalmente las negociaciones.

Pese a ello, el sector exportador se muestra optimista en que en las próximas semanas se reactive el diálogo y se puedan cerrar las condiciones pendientes, especialmente en torno a tasas y sobretasas que afectan a ciertos productos ecuatorianos.

Mientras tanto, el trabajo interno se centra en fortalecer la competitividad. Fedexpor impulsa una agenda conjunta con el Gobierno que aborda temas como seguridad, abastecimiento energético y previsibilidad tributaria. El gremio plantea la necesidad de un pacto fiscal que reduzca la presión impositiva sobre la actividad productiva y permita competir en mejores condiciones frente a otros países de la región.

A esto se suma la estrategia de diversificación de mercados, con avances en relaciones comerciales con Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Canadá, como una forma de reducir la dependencia de mercados tradicionales, sin desconocer que Estados Unidos sigue siendo insustituible para la mayoría de exportaciones.

En un escenario donde la guerra de precios se intensifica, especialmente en América Latina, Ecuador apuesta por diferenciarse a través del valor agregado. Más del 65 % de sus exportaciones corresponden a productos alimenticios, en los que el país ha fortalecido estándares de calidad, innovación, trazabilidad y acceso a información en tiempo real.

Cadenas como banano, cacao, atún y camarón lideran estos procesos a nivel internacional, marcando el camino para otras actividades agrícolas y agroindustriales. Con ello, Ecuador busca consolidar una marca país asociada a altos estándares y sostenibilidad, como respuesta a los sobrecostos internos y a un entorno global cada vez más exigente.

