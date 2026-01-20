La seguridad, eje clave para proteger cadena exportadora

El ministro de Transporte, Roberto Luque, en el evento donde la TPG dio a conocer su informe 2026.

Más inversiones se suman en favor de la seguridad del sector productivo, en especial del puerto de Guayaquil. Una carga contaminada con droga no solo afecta al exportador involucrado, sino a toda la cadena logística. La pérdida de contratos en el exterior se traduce en menos carga, menos operaciones portuarias y un impacto directo en el empleo y la competitividad del país.

Actualmente, los exportadores ecuatorianos invierten alrededor de 100 millones de dólares anuales en seguridad. A este esfuerzo de la empresa privada se suma la inversión anunciada por el Terminal Portuario de Guayaquil, que destinará 50 millones de dólares en 2026 a distintos frentes estratégicos, entre ellos la seguridad, un componente que se maneja con absoluta reserva por su carácter sensible.

Así lo señaló Luisenrique Navas, gerente general de TPG, durante un evento que reunió en Guayaquil a empresarios, exportadores y líderes de los principales gremios productivos del país. Desde la administración del puerto se aclaró que no es posible detallar montos específicos ni porcentajes destinados a seguridad, al tratarse de información estratégica. No obstante, recalcaron que este eje es prioritario dentro del plan para consolidar a TPG como uno de los puertos más seguros de la región.

El respaldo a esta afirmación, aseguran, está en las inversiones ya ejecutadas y en los resultados alcanzados. El terminal cuenta actualmente con tres escáneres fijos y entre cuatro y cinco escáneres móviles, además de una red de procesos tecnológicos que involucra a toda la cadena logística y que sirve de soporte a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Aduana y agencias internacionales, incluidas autoridades europeas y norteamericanas.

Solo en sistemas de escaneo, TPG ha invertido más de 15 millones de dólares entre 2024 y 2025, a lo que se suman otras capas tecnológicas y certificaciones de procesos que no se hacen públicas por razones de seguridad. Uno de los indicadores del avance, señalan, es la reducción de inspecciones físicas y el mayor uso de controles no intrusivos mediante escáneres y análisis de información.

Sin embargo, reconocen que el crimen organizado evoluciona constantemente. Ante el cierre de brechas en tierra, las organizaciones criminales buscan nuevas formas de contaminar la carga, incluso a través de rutas marítimas.

Según Xavier Rosero, presidente de Fedexpor, las exportaciones no petroleras y no mineras superan los 25.000 millones de dólares, y al sumar minería el país bordea los 29.000 millones. Un esfuerzo que sostiene más de 1,3 millones de empleos formales a nivel nacional. Exportar más exige competitividad, y esa competitividad también pasa por tener mayor seguridad.

En el evento participó además Roberto Luque, ministro de Transporte, quien reconoció que el desafío en materia de seguridad sigue siendo alto. Como respuesta, anunció la implementación de una tercera placa vehicular con tecnología RFID, prevista para el segundo semestre de este año, que permitirá mayor control y trazabilidad en puertos, fronteras y la red vial estatal.

En el ámbito marítimo, la Autoridad Portuaria de Guayaquil trabaja en la implementación del Vessel Traffic System (VTS) para el control del tráfico marítimo, así como en acciones conjuntas con la autoridad náutica y las Fuerzas Armadas para mejorar la señalética en el canal de acceso al puerto.

La ruta de la inversión hacia el 2030

Mirando al futuro, la hoja de ruta de TPG hacia el 2030 se sostiene en tres pilares: seguridad, con más tecnología, inteligencia artificial y certificaciones internacionales; infraestructura, con nuevas grúas y adecuación de muelles para recibir buques de mayor tamaño; y sostenibilidad, con la incorporación de una flota de 35 camiones 100 % eléctricos, convirtiéndose en el primer puerto del país en operar con este tipo de unidades.

A mediano y largo plazo, el plan de inversiones podría alcanzar los 250 millones de dólares, con el objetivo de preparar al puerto para recibir buques de hasta 400 metros de eslora y convertir a Guayaquil en un destino directo para estas naves.

En cuanto a la operación, TPG moviliza actualmente alrededor del 30 % de la carga marítima del país. En 2025 registró una reducción aproximada del 2,5 % en TEUs, movilizando 764.439 contenedores y atendiendo 304 naves. La baja estuvo asociada principalmente a ajustes en mercados internacionales, especialmente en Asia. No obstante, la administración asegura que ya se trabaja junto a navieras y socios estratégicos para recuperar esos volúmenes durante el 2026, tanto en rutas asiáticas como hacia Europa y Estados Unidos.

