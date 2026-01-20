Un grupo de jubilados del IESS protestan por retraso en el pago de pensiones

Adultos mayores denunciaron que hasta el medio día de este 20 de enero de 2026 no les habían pagado su pensión

Julio Palacios uno de los jubilados que participan en los plantones de todos los martes.

La mañana de este martes 20 de enero de 2026 estuvo marcada por la incertidumbre y la angustia para decenas de jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes hasta el mediodía no veían reflejado el pago de su pensión mensual en las cuentas bancarias.

En los exteriores de varias agencias, adultos mayores expresaron su malestar. Leonor García, de 85 años, relató que acudió al banco confiada en que el depósito ya se había realizado.

“Gasté en taxi pensando que ya habían pagado mi pensión y ahora no tengo cómo regresar a casa”, lamentó García.

Cerca de ella, otra mujer reclamaba por el retraso en el pago del montepío, un ingreso vital para su subsistencia. Para muchos, este dinero representa su única fuente económica, por lo que la falta de pago generó temor y preocupación.

Harry Valarezo, presidente de la Organización de Maestros Jubilados del Ministerio de Educación en la provincia del Guayas, explicó a Diario EXPRESO que el IESS estableció el día 20 de cada mes como fecha oficial para el pago de las pensiones. Sin embargo, en este 2026 las transferencias se iniciaron el lunes 19 de enero.

Valarezo indicó que, aunque en ocasiones anteriores los pagos se han adelantado al 18 o 19, esta vez algunos jubilados no recibieron el dinero a tiempo. Según explicó, el retraso podría deberse al proceso de transferencia desde el Banco Central hacia las distintas entidades financieras del país.

“Las transferencias no llegan al mismo tiempo a todos los bancos. Puede acreditarse primero en el X banco o incluso tardar uno o dos días más en cooperativas”, señaló.

En cuanto al montepío, Valarezo aseguró que hasta el lunes no se había cancelado, pero que desde el IESS le informaron que tanto el montepío como las pensiones que aún no se acreditaban serían pagadas este martes 20 de enero a partir de las 18:00.

El dirigente destacó que en los últimos años no se habían registrado retrasos de este tipo y recordó que en diciembre se pagaron por primera vez de manera conjunta la pensión mensual y el décimo tercer sueldo, cuando antes lo adelantaban los 15 de diciembre, por lo que considera que pudo existir una falla en el envío de las transferencias a escala nacional.

Exigen que Daniel Noboa cumpla con su palabra

Por su parte, Julio Palacios, otro de los líderes del gremio de jubilados, manifestó que esperan que todas las pensiones estén depositadas hasta la noche de este martes y exigió a las autoridades una explicación clara de lo ocurrido.

Además, anunció que los jubilados continuarán realizando plantones todos los martes hasta que el presidente Daniel Noboa cumpla su compromiso de que la pensión mínima sea equivalente a un salario básico unificado.

“No es posible que se burlen de nosotros. Les dimos el voto y confiamos en su palabra. ¿Cuándo va a cumplir? Hay jubilados que tan solo reciben 200 dólares cada mes”, reclamó Palacios.

El retraso en el pago de pensiones y montepíos no solo afecta la economía de los jubilados, sino también su tranquilidad y dignidad. Aunque el IESS asegura que los desembolsos se regularizarán en las próximas horas, los adultos mayores exigen garantías para que estos episodios no se repitan. Para quienes dependen exclusivamente de esta pensión, cada día de espera se convierte en una carga que el sistema de seguridad social no debería permitir.

