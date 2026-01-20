TPG expone sus proyecciones ante líderes empresariales de Ecuador

Empresarios y gremios del país conocieron las proyecciones del Terminal Portuario de Guayaquil

La presentación del Informe 2O26 de la TPG.

En Guayaquil, este martes 20 de 2026, están reunidos empresarios y líderes de los gremios más importantes de Ecuador para escuchar la presentación sobre la situación del sector portuario y sus proyecciones.

El informe fue expuesto por el gerente del Terminal Portuario de Guayaquil, Luis Enrique Navas, quien inició señalando que la entidad cumple 20 años de funcionamiento. Agregó que ya no se trata solo de mover contenedores, sino de estar conectados.

Destacó que TPG actualmente moviliza el 30 % de la carga marítima. “Ahora buscamos ser los aliados para lograr la competitividad”, afirmó.

La ruta y la geopolítica

Navas señaló que no siempre la ruta directa es la mejor, porque en ocasiones puede ser la más costosa. También manifestó que los cambios en la geopolítica no deben ser un obstáculo, sino un reto para seguir impulsando el comercio.

En el año 2025 se lograron mover 764.439 TEU y se atendieron 304 naves. Ahora el objetivo no es solo mantenerse como el principal puerto de Guayaquil, sino continuar reforzando la seguridad. Anunció que se incorporarán camiones eléctricos para contribuir con el cuidado del medio ambiente.

El evento recién inició y aún falta la participación de otros actores de la cadena logística, así como un conversatorio con los asistentes. Habrá una ronda de preguntas.

Entre los líderes presentes están representantes de Anecacao, AEBE, Asoteca y Fedexpor. También estuvo presente el Ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

