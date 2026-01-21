Venezuela recibe 300 millones por venta de petróleo tras acuerdo con EE.UU.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el ingreso de 300 millones de dólares por la venta de crudo a Estados Unidos

El ingreso de 300 millones de dólares por la venta de crudo a Estados Unidos, forman parte de un acuerdo de 500 millones.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el ingreso de 300 millones de dólares producto de la venta de petróleo a Estados Unidos. Este monto corresponde al primer giro de un acuerdo de 500 millones de dólares, alcanzado tras la reciente negociación entre Caracas y Washington.

Rodríguez destacó que el convenio marca un hito en las relaciones bilaterales, pues representa la primera operación de este tipo desde que se concretó el acuerdo petrolero. La mandataria interina subrayó que el dinero ingresó directamente a las arcas nacionales y será utilizado para atender necesidades internas urgentes.

Destino de los recursos

Según lo anunciado, los fondos se destinarán a cubrir y financiar el ingreso de los trabajadores, así como a protegerlos de la inflación y de las variaciones del mercado cambiario. Rodríguez enfatizó que el objetivo es garantizar que los venezolanos puedan mantener su poder adquisitivo en un contexto económico marcado por la volatilidad.

Además, parte de los recursos se orientará a sectores esenciales de la economía, buscando estabilizar el mercado cambiario y fortalecer la capacidad del Estado para atender demandas sociales. La presidenta encargada sostuvo que el acuerdo permitirá “proteger el ingreso de los trabajadores frente a los vaivenes de la economía”.

El acuerdo con EE.UU.

El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció la concreción de un acuerdo entre Washington y Caracas, estimado en 500 millones de dólares, que permitirá a Estados Unidos comercializar hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano. Según explicó, los ingresos generados serán administrados inicialmente por el Gobierno estadounidense antes de ser transferidos a Venezuela.

Leavitt subrayó que la administración interina de Delcy Rodríguez ha cumplido con “todas las exigencias y solicitudes” planteadas por la gestión de Donald Trump, lo que facilitó la firma del convenio

Rodríguez asumió el Ejecutivo tras los ataques estadounidenses en Caracas y otros tres estados, operativos que culminaron con la captura del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York. Desde entonces, Trump ha reiterado que exigió “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que Estados Unidos mantendrá el control de la venta del crudo venezolano por un período “indefinido”.

