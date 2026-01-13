El SRI amplía los plazos para la presentación de declaraciones tributarias

El SRI extendió el plazo para declaraciones tributarias por fallas tecnológicas registradas el 12 de enero de 2026.

Referencial.Contribuyentes ecuatorianos revisan sus obligaciones tributarias ante el SRI: declaraciones, plazos y ajustes contables que marcan el calendario fiscal.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) amplió el plazo para presentar declaraciones y anexos tributarios hasta el 21 de enero de 2026. La entidad informó que esta medida se aplicará de forma excepcional y únicamente para los contribuyentes cuyo noveno dígito del RUC sea 1 y 2.

De manera ordinaria, el vencimiento para cumplir con estas obligaciones estaba fijado para el 12 de enero de 2026.

La prórroga también beneficiará a los contribuyentes especiales, aunque en su caso el nuevo plazo se extenderá solo hasta el 15 de enero de 2026. Según el comunicado oficial, todas las dependencias del SRI a escala nacional ya se encuentran habilitadas para aplicar esta disposición.

Congestión vehicular en Samborondón por accidentes de tránsito, este 13 de enero Leer más

Las obligaciones podrán cumplirse sin intereses ni multas

“Las obligaciones podrán cumplirse sin generar intereses ni multas”, indicó Alexandra Navarrete, directora general del Servicio de Rentas Internas, mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la Resolución No. NAC-DGERCGC26_000000002, la ampliación del plazo se dispuso debido a que el 12 de enero de 2026, fecha en la que vencía el lapso original, se registraron numerosas anomalías e intermitencias tecnológicas en las plataformas habilitadas para la recepción de declaraciones.

Según la entidad, estos inconvenientes fueron provocados por la alta demanda de usuarios en tiempo real, lo que impidió que varios contribuyentes completen sus trámites dentro del plazo establecido.

Llamado a cumplir dentro del nuevo plazo

El SRI recomendó a los contribuyentes acogerse a esta ampliación y cumplir con sus obligaciones tributarias dentro de los nuevos plazos definidos, con el fin de evitar inconvenientes futuros y garantizar el correcto registro de la información fiscal.

Con esta prórroga, el Servicio de Rentas Internas busca mitigar los efectos de las fallas tecnológicas registradas y asegurar que los contribuyentes afectados puedan cumplir con sus declaraciones sin sanciones, en un contexto de alta demanda digital y procesos tributarios obligatorios.

Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.