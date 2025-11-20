Expreso
ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores piden la devolución a tiempo del IVA.Archivo/Expreso

¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

Este viernes 21 de noviembre será la primera audiencia. Los adultos mayores reclaman por el atraso

Todos los adultos mayores y personas con discapacidad que están registradas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para recibir la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) serían beneficiados si la acción de protección obtiene un dictamen a favor, según explicó a Diario EXPRESO una de las personas que presentó la medida legal, Harry Valarezo.

El abogado Jorge Iturburo aseguró que la acción de protección tiene un efecto erga omnes, es decir, que beneficiará a todas las personas que hayan cumplido con solicitar la devolución del IVA y cuyos pagos estén pendientes.

“Si la jueza falla a favor de la acción de protección y ordena al Ministerio de Finanzas asignar los valores, el dinero debe estar en las cuentas individuales de los ciudadanos afectados en un plazo de 24 a 48 horas”, detalló Iturburo.

Hay adultos mayores, como Cristóbal Tigua, quien aseguró que no le han devuelto el IVA desde mayo de 2025.

¿Cuántos adultos mayores pusieron la acción de protección?

En total, son ocho adultos mayores quienes firmaron al momento de presentar la acción de protección.

Valarezo destacó que el abogado Iturburo no está cobrando honorarios profesionales, porque él también es una persona de la tercera edad a quien tampoco le han devuelto el IVA.

De acuerdo con el SRI, las personas adultas mayores deben esperar hasta 60 días hábiles y las personas con discapacidad hasta 90 días para que les devuelvan el IVA; sin embargo, aseguran que ya van cinco meses de atraso.

La primera audiencia por la acción de protección será este viernes 21 de noviembre de 2025.

