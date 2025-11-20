SRI alerta sobre nuevas formas de estafa a sus contribuyentes

Ha detectado desde llamadas telefónicas, correos falsos hasta sitios web con su logotipo

El SRI alerta de nuevas formas de estafa a sus contribuyentes.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) alertó a través de sus redes sociales, este 20 de noviembre, sobre nuevas formas de estafa a través de las cuales se engaña a contribuyentes para obtener su información personal y financiera, que van desde llamadas telefónicas que buscan registrar cuentas bancarias con el fin de recuperar supuestas devoluciones de impuestos, hasta sitios web falsos que usan el logotipo de la entidad.

Mediante un comunicado la autoridad tributaria indicó que “ha identificado recientes intentos de estafa cometidos por personas inescrupulosas que, de forma ilegal, utilizan el nombre y la imagen del SRI”.

El ente además muestra una lista de las malas prácticas detectadas, para alertar a la ciudadanía de evitar caer en estos engaños. Las vías detectadas son las siguientes:

Envío de correos electrónicos falsos que aparentan ser enviados por el SRI.

Mensajes de texto con enlaces maliciosos que redirigen a páginas fraudulentas.

Uso indebido del logotipo del SRI en sitios web falsos que solicitan datos sensibles o pagos inexistentes.

Creación de perfiles o comunicaciones no autorizadas a través de redes sociales y otros canales digitales.

Solicitud de dinero por auspicios publicitarios para una falsa revista tributaria impulsada por el SRI.

Llamadas telefónicas que buscan registrar cuentas bancarias con el fin de recuperar supuestas devoluciones de impuestos.

Utilización de aplicaciones móviles inexistentes.

“Se recuerda a la ciudadanía que el SRI nunca solicita información confidencial por ningún medio y, mucho menos, dinero en efectivo”, menciona en un comunicado el SRI, el mismo que repite el mensaje en un video que colgó también en sus redes sociales.

¿Dónde denunciar una sospecha de estafa?

También indica la entidad que en caso de sospecha, los contribuyentes pueden reportar de inmediato a los buzones de denuncias disponibles en www.sri.gob.ec o llamar al 1700 774 774. Añade que los únicos dominios oficiales a través de los cuales la administración tributaria envía notificaciones son:

