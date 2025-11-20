Esto es lo que proyecta vender el comercio de Ecuador por Black Friday y Cyber Monday

Los locales comerciales aplican descuentos de hasta el 80 % para atraer clientela.

El sector comercial se 'frota las manos' y apunta alto en noviembre. La víspera del Black Friday pone a competir a locales comerciales, con una fiesta de descuentos, con la que, en este mes, esperan remontar sus ventas, en alrededor de $ 18.600 millones.

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) señala que el valor proyectado representa un crecimiento de 9.5% frente a noviembre de 2024, equivalente a más de $ 1.600 millones adicionales. No obstante, el alza podría ser mayor, si solo se analiza la proyección de ventas para Viernes Negro y Cyber Monday.

"Solo durante el fin de semana del Black Friday y el Cyber Monday, se estima que el comercio podría mover entre $ 1.550 y $ 1.600 millones, lo que representa cerca del 18% del total comercial del mes", dijo Miguel Ángel González, presidente del gremio.

El dirigente acotó que estas cifras reflejarían el resultado que dejan estrategias comerciales con atractivas promociones y la expansión sostenida que en el país viene teniendo el comercio electrónico.

Después del Día de la Madre y Navidad, el mes de noviembre sigue en la lista de meses claves para el comercio. Solo estos dos meses podrían llegar a presentar para el mercado cuatro meses normales de facturación.

El origen de esta celebración

El Black Friday o viernes negro tiene su origen en Estados Unidos. Se celebra el primer viernes después de Acción de Gracias y este año, regirá el 28 de noviembre.

En Ecuador, es cada vez más común que comercios locales adopten la tradición para lograr reactivar sus ventas. Lo hacen ese mismo día o extendiendo sus promociones o descuentos de hasta el 80 %, durante toda la semana o el fin de semana.

