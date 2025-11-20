Décimo tercer sueldo 2025: ¿los freelancers tienen derecho a cobrarlo en Ecuador?

El bono navideño en Ecuador se calcula como la doceava parte de los ingresos anuales de los empleados formales.

En Ecuador, el décimo tercer sueldo, conocido también como bono navideño, es un beneficio anual que equivale a la doceava parte de lo ganado entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. Sin embargo, los freelancers y trabajadores independientes no están contemplados dentro de esta prestación.

Te invitamos a leer | Décimo tercer sueldo: qué ocurrirá con los trabajadores que mensualizan el beneficio

Según el Código del Trabajo, el décimo tercer sueldo aplica únicamente a quienes tienen contrato bajo relación de dependencia. Esto deja fuera a los profesionales autónomos y a quienes trabajan por proyectos o servicios independientes, un segmento creciente dentro de la economía ecuatoriana.

Cómo funciona para empleados formales

Para los trabajadores en relación de dependencia:

Cálculo: Se suman todos los ingresos del periodo y se divide entre 12.

Modalidades: Puede pagarse acumulado en diciembre o mensualizado junto al salario, siempre que el trabajador lo solicite.

Plazo legal: El pago debe realizarse a más tardar el 24 de diciembre, aunque el gobierno ha adelantado fechas en ocasiones para dinamizar la economía, como ocurrió con los servidores públicos este 2025.

Trabajadores independientes en Ecuador deben planificar su propio ingreso extra en diciembre. CANVA

Qué deben hacer los freelancers

Al no estar cubiertos por la ley, los trabajadores independientes deben planificar su propio ingreso extra:

Apartar un porcentaje de sus ganancias mensuales. Registrar y controlar los ingresos para calcular un “bono navideño” personal. Organizar los gastos de fin de año para cubrir necesidades y proyectos.

RELACIONADAS La inteligencia artificial redefine las compras de fin de año en el país

“El décimo tercer sueldo es un derecho exclusivo de la relación de dependencia”, aclara el Código del Trabajo ecuatoriano, dejando claro que freelancers y autónomos deben autogestionar su ingreso adicional.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.