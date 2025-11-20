Décimo tercer sueldo: qué ocurrirá con los trabajadores que mensualizan el beneficio

Descubre qué pasará con los trabajadores en Ecuador que mensualizan el décimo tercer sueldo en 2025

Llegó la temporada en que muchos trabajadores en Ecuador empiezan a preguntarse: ¿cuándo llegará mi décimo tercer sueldo y cómo afecta la mensualización? No todos reciben este beneficio como un bono de fin de año; algunos prefieren recibirlo en partes junto con su salario mensual, una opción que cambia la forma de planificar los gastos y ahorrar.

Qué significa mensualizar el décimo tercer sueldo

Mensualizar el décimo tercer sueldo quiere decir que, en lugar de cobrar todo en diciembre, el trabajador recibe una porción cada mes junto con su sueldo habitual. Esta opción también aplica para el décimo cuarto sueldo, que normalmente se paga en abril en la Costa y en agosto en la Sierra por el inicio de clases.

Quienes optan por la mensualización seguirán recibiendo un proporcional en noviembre y diciembre, sumado a los pagos que ya recibieron durante el año.

Trabajadores en Ecuador revisan su décimo tercer sueldo mensualizado antes de fin de año. CANVA

Cómo se calcula el décimo tercer sueldo

El cálculo puede ser más sencillo de lo que parece gracias a la calculadora oficial del Ministerio de Trabajo :

Ingresa a calculadora del décimo tercer sueldo Introduce tu salario de cada mes, de diciembre a noviembre. Haz clic en “calcular valores” y obtén el monto exacto que recibirás.

Fechas de pago en 2025

Por ley, el décimo tercer sueldo debe pagarse hasta el 24 de diciembre, pero este año el presidente Daniel Noboa adelantó el pago de los servidores públicos al 14 de noviembre para impulsar la economía. En el sector privado, la decisión de adelantar el pago queda a criterio de cada empresa.

Si eliges mensualizar tu décimo tercer sueldo, verifica que tu empleador esté calculando correctamente el proporcional y sumando todos los beneficios extras. La calculadora oficial es tu mejor aliada para asegurarte de recibir lo que te corresponde y evitar sorpresas a fin de año.

