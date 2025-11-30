Expreso
Gabriela Sommerfeld
Gabriela Sommerfeld, titular de la Cancillería de Ecuador, dirige la actualización del listado oficial de países sin visaCortesía

Esta es la lista de países sin visa que Ecuador confirmó para viajeros

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó más de 47 destinos a los que los ecuatorianos pueden viajar

La Cancillería del Ecuador informó este 30 de noviembre, la actualización oficial de los países que permiten el ingreso de ecuatorianos sin visa. El anuncio se dio tras la detección de listados erróneos difundidos en redes, que incluyen territorios no soberanos o países que sí exigen visado.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la lista válida comprende 47 destinos habilitados para portadores de pasaporte ordinario. “La información oficial es la única que garantiza conocer los requisitos reales de ingreso”, señaló la institución.

Países que no exigen visa a ecuatorianos

Entre los destinos sin visado previo aparecen:   

  1. Argentina
  2. Armenia
  3. Bahamas
  4. Barbados
  5. Belarús
  6. Belice
  7. Bolivia
  8. Brasil
  9. Chile
  10. China
  11. Colombia
  12. Corea del Sur
  13. Dominica
  14. El Salvador
  15. Emiratos Árabes Unidos
  16. Filipinas
  17. Granada
  18. Georgia
  19. Guyana
  20. Haití
  21. Honduras
  22. Indonesia
  23. Israel
  24. Jamaica
  25. Kazajistán
  26. Malasia
  27. Maldivas
  28. Marruecos
  29. Nicaragua
  30. Omán
  31. Palestina
  32. Panamá
  33. Paraguay
  34. Perú
  35. Qatar
  36. República Dominicana
  37. Rusia
  38. San Vicente y las Granadinas
  39. San Cristóbal y Nieves
  40. Singapur
  41. Sudáfrica
  42. Surinam
  43. Tayikistán
  44. Turquía
  45. Ucrania
  46. Uruguay
  47. Venezuela

Estos países permiten estadías de entre 30 y 90 días, de acuerdo con los acuerdos bilaterales vigentes.

La Cancillería enfatizó que estos datos se actualizan regularmente y deben verificarse antes de planificar un viaje. El Ministerio recordó que la lista completa y oficial puede consultarse en https://www.cancilleria.gob.ec

Destinos que sí requieren visa para ecuatorianos

El Ministerio aclaró también que existen países que no forman parte del grupo de libre acceso. Entre ellos están Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón y Nueva Zelanda, que mantienen requisitos obligatorios de visado.

Estas naciones exigen trámites previos, entrevistas u otros controles migratorios. Por ello, Cancillería reiteró que es indispensable revisar condiciones de viaje, estadía y transporte únicamente a través de fuentes verificadas.

