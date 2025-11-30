Esta es la lista de países sin visa que Ecuador confirmó para viajeros

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó más de 47 destinos a los que los ecuatorianos pueden viajar

Gabriela Sommerfeld, titular de la Cancillería de Ecuador, dirige la actualización del listado oficial de países sin visa

La Cancillería del Ecuador informó este 30 de noviembre, la actualización oficial de los países que permiten el ingreso de ecuatorianos sin visa. El anuncio se dio tras la detección de listados erróneos difundidos en redes, que incluyen territorios no soberanos o países que sí exigen visado.

RELACIONADAS China dona 200 millones de yuanes para reactivar la economía en Ecuador

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la lista válida comprende 47 destinos habilitados para portadores de pasaporte ordinario. “La información oficial es la única que garantiza conocer los requisitos reales de ingreso”, señaló la institución.

Países que no exigen visa a ecuatorianos

Entre los destinos sin visado previo aparecen:

Argentina Armenia Bahamas Barbados Belarús Belice Bolivia Brasil Chile China Colombia Corea del Sur Dominica El Salvador Emiratos Árabes Unidos Filipinas Granada Georgia Guyana Haití Honduras Indonesia Israel Jamaica Kazajistán Malasia Maldivas Marruecos Nicaragua Omán Palestina Panamá Paraguay Perú Qatar República Dominicana Rusia San Vicente y las Granadinas San Cristóbal y Nieves Singapur Sudáfrica Surinam Tayikistán Turquía Ucrania Uruguay Venezuela

Estos países permiten estadías de entre 30 y 90 días, de acuerdo con los acuerdos bilaterales vigentes.

La Cancillería enfatizó que estos datos se actualizan regularmente y deben verificarse antes de planificar un viaje. El Ministerio recordó que la lista completa y oficial puede consultarse en https://www.cancilleria.gob.ec

Destinos que sí requieren visa para ecuatorianos

¿Afecta el impuesto 4x4 a migrantes ecuatorianos en EE. UU.? Canciller lo aclara Leer más

El Ministerio aclaró también que existen países que no forman parte del grupo de libre acceso. Entre ellos están Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón y Nueva Zelanda, que mantienen requisitos obligatorios de visado.

Estas naciones exigen trámites previos, entrevistas u otros controles migratorios. Por ello, Cancillería reiteró que es indispensable revisar condiciones de viaje, estadía y transporte únicamente a través de fuentes verificadas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!