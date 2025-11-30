Esta es la lista de países sin visa que Ecuador confirmó para viajeros
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó más de 47 destinos a los que los ecuatorianos pueden viajar
La Cancillería del Ecuador informó este 30 de noviembre, la actualización oficial de los países que permiten el ingreso de ecuatorianos sin visa. El anuncio se dio tras la detección de listados erróneos difundidos en redes, que incluyen territorios no soberanos o países que sí exigen visado.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la lista válida comprende 47 destinos habilitados para portadores de pasaporte ordinario. “La información oficial es la única que garantiza conocer los requisitos reales de ingreso”, señaló la institución.
Países que no exigen visa a ecuatorianos
Entre los destinos sin visado previo aparecen:
- Argentina
- Armenia
- Bahamas
- Barbados
- Belarús
- Belice
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- China
- Colombia
- Corea del Sur
- Dominica
- El Salvador
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Granada
- Georgia
- Guyana
- Haití
- Honduras
- Indonesia
- Israel
- Jamaica
- Kazajistán
- Malasia
- Maldivas
- Marruecos
- Nicaragua
- Omán
- Palestina
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Qatar
- República Dominicana
- Rusia
- San Vicente y las Granadinas
- San Cristóbal y Nieves
- Singapur
- Sudáfrica
- Surinam
- Tayikistán
- Turquía
- Ucrania
- Uruguay
- Venezuela
Estos países permiten estadías de entre 30 y 90 días, de acuerdo con los acuerdos bilaterales vigentes.
La Cancillería enfatizó que estos datos se actualizan regularmente y deben verificarse antes de planificar un viaje. El Ministerio recordó que la lista completa y oficial puede consultarse en https://www.cancilleria.gob.ec
Destinos que sí requieren visa para ecuatorianos
El Ministerio aclaró también que existen países que no forman parte del grupo de libre acceso. Entre ellos están Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón y Nueva Zelanda, que mantienen requisitos obligatorios de visado.
Estas naciones exigen trámites previos, entrevistas u otros controles migratorios. Por ello, Cancillería reiteró que es indispensable revisar condiciones de viaje, estadía y transporte únicamente a través de fuentes verificadas.
