Migrantes ecuatorianos: destinos donde más se está pidiendo residencia en 2025

España registra aumento en las solicitudes de residencia. A 4 países viajan más los ecuatorianos por ese motivo

Según el INEC, la segunda causa por la que los ecuatorianos realizan viajes internacionales es por residencia en el exterior.

Las solicitudes de residencia aumentan en España. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ese país informó que los trámites de las peticiones para vivir legalmente en ese territorio europeo pasaron de 495.000, entre el 1 de enero y el 20 de mayo del 2024, a 724.000 en el mismo período de este año.

Según España, el incremento de las solicitudes de residencia, tanto de larga duración como de renovación, se origina por la reforma del nuevo Reglamento de Extranjería (Reloex), el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Estado hace un año, el 24 de noviembre de 2024. Allí se reduce y estandariza el tiempo de permanencia continuada, cuyo período pasó de tres años a dos, excepto para el arraigo familiar.

Aunque ese tiempo disminuyó, se estima que el incremento de las peticiones aumentó por la flexibilidad para acceder al arraigo familiar, ya que se amplía los vínculos familiares para los solicitantes. Ahora los aspirantes pueden presentar el requerimiento si son hijos de hasta 26 años, si se trata de una pareja estable o unión de hecho; y hasta familiares a cargo, como primos hermanos.

Estos son los países a los que más viajan los ecuatorianos

España es el cuarto país al que más viajan los ecuatorianos.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de 2024, los principales destinos de los connacionales fueron:

Estados Unidos (30,3%)

Perú (18,4%)

Colombia (17,8%)

España (5,1%)

Panamá (4,3%)

Además, en el Registro de entradas y salidas internacionales 2024 se señala que los ecuatorianos viajan más a esos países por turismo y residencia. Pese a que cinco destinos están en esa lista, solo España ha hecho público el aumento de las solicitudes para vivir legalmente en su territorio, aunque no precisa qué nacionalidades copan esas peticiones.

¿Por qué es más accesible realizar la solicitud?

Sin embargo, el interés de los ecuatorianos para acceder a la residencia española es conocido en ese país.

En redes sociales se encuentran varios anuncios con ofertas para ayudar y brindar asesoría en el trámite. En uno de ellos, el abogado español de extranjería, José Canela, explica que el nuevo reglamento permite realizar la solicitud desde los consulados españoles en Quito o Guayaquil y "evita el antiguo proceso para pedir visa Shengen, viajar a España y hacer allí la solicitud".

Aunque las ofertas son variadas, la Cancillería de Ecuador recuerda a los usuarios que verifiquen la legalidad de los establecimientos y revisen información oficial de los países a los que deseen viajar.

