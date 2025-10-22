Ecuador entre los países con advertencia por intoxicación con metanol

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido advierte a sus viajeros sobre los riesgos de metanol en las bebidas

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha añadido a Ecuador, junto con Japón, Kenia, México, Nigeria, Perú, Rusia y Uganda, a su lista de advertencias por intoxicación con metanol. La actualización responde a incidentes que afectaron a ciudadanos británicos y busca prevenir riesgos graves para los viajeros.

Anteriormente, la advertencia incluía países como Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, Indonesia, Turquía, Costa Rica y Fiyi. La medida se toma tras casos graves, incluyendo la muerte de seis turistas en Laos el año pasado.

Qué es el metanol y por qué es peligroso

El metanol es un químico industrial presente en anticongelantes y líquidos para parabrisas, altamente tóxico y no apto para consumo humano.

Algunos productores clandestinos o vendedores informales lo agregan al alcohol para aumentar el volumen o reducir costos, lo que convierte a las bebidas en potencialmente mortales.

Consejos para viajeros

Para prevenir intoxicación, se les ha recomendado a lo viajeros lo siguiente:

Comprar bebidas selladas en establecimientos con licencia.

Evitar alcohol casero y cócteles premezclados.

No consumir bebidas servidas en cubos o jarras.

Además, deben estar atentos a los síntomas de intoxicación por metanol. Los síntomas comunes sería:

Náuseas

Vómitos

Mareos

Confusión

Visión borrosa

Los síntomas pueden aparecer entre 12 y 48 horas después de la ingesta. En caso de presentarse, se recomienda buscar atención médica inmediata.

Casos y experiencias relevantes

Aunque la cuenta de la BBC no ha divulgado incidentes específicos en Ecuador, la inclusión del país subraya la importancia de la prevención.

En Japón, turistas británicos reportaron que tragos gratuitos en bares pueden ser peligrosos, ya que confían en la procedencia de las bebidas sin saber si contienen metanol.

El caso de Calum Macdonald, joven británico que quedó ciego tras intoxicarse en Laos, evidencia los riesgos reales. Él afirmó: “Si hubiera conocido los riesgos, hoy no estaría sin visión”.

Declaraciones oficiales

El ministro británico responsable de asuntos consulares, Hamish Falconer, señaló: “La intoxicación por metanol puede ser mortal y los síntomas iniciales imitan la intoxicación alcohólica común. Cuando los viajeros se dan cuenta del peligro, puede ser demasiado tarde”.

La advertencia busca proteger a los turistas, reforzar la seguridad en el consumo de alcohol y prevenir tragedias mediante información clara y accesible.

