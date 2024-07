Reformas al Código de la Democracia, una salvación para los partidos políticos

En Ecuador, la crisis de los partidos y movimientos políticos no se queda solo en el plano de las ideas. Se puede ver, por ejemplo, en la sede de Sociedad Patriótica, en la Bélgica y Eloy Alfaro, en el norte de Quito. Llama la atención un tendedero de ropa improvisado, en el patio, en donde hace 15 años había varios vehículos con los logos del PSP. En el interior, en una bodega, hay una colección de recuerdos de viejas campañas.

Las cabezas de Lucio Gutiérrez y su esposa Ximena Bohórquez, hechas de esponja, destacan, sobre un televisor antiguo. Al frente se amontonan cajas con fichas de afiliación de hace 14 años. En una se lee: Édgar C., esmeraldeño, reparador de parabrisas; el teléfono fijo ya no contesta. Quizá dejó el partido.

En Ecuador hay 232 partidos y movimientos en el Registro de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE). Del total, 78 podrán participar en los comicios del 2025; 17 de ellos, nacionales.

En el 2006, 74 organizaciones políticas, nacionales, provinciales y cantonales se registraron en el CNE. Para el 2009 fueron 371, tras las reformas al Código de la Democracia, más flexibles con los movimientos.

El expresidente y legislador Lucio Gutiérrez dirige el PSP. “Parte de responsabilidad de la crisis es de las organizaciones que candidatizan a delincuentes, con glosas y antecedentes penales; famosos de pantalla o glorias del deporte no preparados para una función pública”.

Él afirma que el CNE “le ha cortado el oxígeno al PSP porque no recibe un centavo del Fondo Partidario Permanente, desde hace nueve años”. Sus hijas le piden dejar la política: “Ya fuiste presidente, has estado dos veces preso, te quitaron los derechos políticos y has sacrificado la mitad del patrimonio”.

Pugnas internas

Para Javier Orti, de Avanza, en estos días las organizaciones viven pugnas internas ante el dilema de qué camino escoger para los comicios. En su opinión, hacen falta reformas al Código de la Democracia, que establezcan como requisito para ser candidato haber estado afiliado a una tienda al menos un año antes. “Hay que poner barreras a la importación de candidatos”.

En esa línea, Fausto Camacho, exvicepresidente del CNE, recordó que en 1986, León Febres-Cordero, líder del PSC, no tuvo éxito al consultar si los ciudadanos independientes podían terciar en elecciones sin estar afiliados a un partido. En 1994, Sixto Durán-Ballén hizo la misma pregunta y ganó. “Ese cambio marcó la democracia en el país”. Desde la Constitución de 1978 existía la prohibición. Pero, recuerda, se fueron flexibilizando las reglas.

Propuesta de consulta popular

Camacho y Voces por la Democracia presentaron una propuesta de consulta popular, para reformar la Constitución, al expresidente Guillermo Lasso y al actual primer mandatario, Daniel Noboa. No han tenido éxito.

Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, dice que su movimiento sí tiene la fuerza de organizaciones populares. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Su objetivo es que solo los partidos políticos puedan postular candidatos a la Presidencia y a la Asamblea. Los movimientos solo tendrían carácter provincial. Las organizaciones políticas deberían contar con un padrón. Y 10 meses antes de los comicios, los militantes elegirían a sus candidatos.

Ese colectivo también busca castigar el transfuguismo político o cambio de camiseta. Quien se desafilie perdería su cargo y se posesionaría el suplente.

Representación política, en crisis

Geovanni Atarihuana, líder de Unidad Popular (otrora MPD), considera que la representación política está en crisis. “La mayoría de organizaciones con registro son maquinarias electorales, membretes y estructuras al servicio del caudillo, banquero o empresario, como la RC, CREO o ADN”.

Atarihuana dice que el fondo partidario iguala la cancha y ellos no lo han recibido desde hace ya casi 10 años. “Estamos en desventaja con los banqueros. Pero tenemos base social real, vida orgánica cotidiana, con participación de liderazgos populares. Se pone cuota y (organizamos) rifas. Yo estoy dedicado al partido, me ayudan con un salario básico”.

Ellos irán por una enmienda constitucional: si un maestro o servidor público se candidatiza, al día siguiente de inscribirse pasa a licencia sin sueldo (de octubre a febrero). “Nos discriminan; para reelegirse, el diputado pierde solo un mes”.

