VOTACIONES CONSULTA POPULAR 2025
La jornada de la consulta popular fue el 16 de noviembre de 2025.ANGELO CHAMBA/EXPRESO

Resultados Consulta Popular 2025 por provincias: datos oficiales del CNE

Con más del 90% de actas válidas escrutadas, el NO se impuso en todas las preguntas del referéndum y consulta popular

La jornada del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025 está dejando como resultado una contundente victoria del No en las cuatro preguntas impulsadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Con corte a las 13:20 del 17 de noviembre y con más del 90% de las actas válidas escrutadas a nivel nacional, el No se impuso en todas las preguntas: bases militares extranjeras, financiamiento a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas y la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, al revisar los resultados oficiales preliminares por provincia se puede observar un comportamiento particular: 16 provincias donde el No ganó en todas las preguntas, ocho en las que hubo una votación dividida y solo tres donde el Sí se impuso.

Las provincias de Ecuador donde gana el No en la consulta popular

Las 16 provincias que optaron por votar todo No en el referéndum y consulta popular se distribuyen entre la región Costa, Sierra y Amazonía, incluyendo a aquellas localidades que se vieron afectadas por el paro nacional.

Las provincias donde está ganando el No en todas las preguntas son:

  1. Azuay
  2. Bolívar
  3. Cañar
  4. Carchi
  5. Cotopaxi
  6. El Oro
  7. Esmeraldas
  8. Guayas
  9. Imbabura
  10. Los Ríos
  11. Manabí
  12. Morona Santiago
  13. Sucumbíos
  14. Orellana
  15. Santo Domingo de los Tsáchilas
  16. Santa Elena
votacion noboa
El presidente Daniel Noboa ejerció su derecho al voto en Santa Elena.Presidencia del Ecuador

Las provincias donde hay votación dividida en la consulta popular

Por otro lado, en ciertas provincias se refleja una votación dividida. Es decir, los electores votaron Sí en unas preguntas y No en otras. Ese es el caso de ocho provincias del país donde no hubo una victoria contundente de ninguna de las dos opciones.

Las provincias donde hay votación dividida en la consulta popular son:

  1. Chimborazo
  2. Loja
  3. Napo
  4. Pastaza
  5. Pichincha
  6. Zamora Chinchipe
  7. Galápagos
  8. Europa, Oceanía y Asia
Las provincias de Ecuador donde gana el Sí en la consulta popular

La opción del Sí, por otra parte, también se impuso, pero en pocas provincias del país. Incluso, el apoyo al referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025 también se impuso en dos de las tres circunscripciones del exterior.

Las provincias donde está ganando el Sí en todas las preguntas son:

  1. Tungurahua
  2. Canadá y Estados Unidos
  3. Latinoamérica, El Caribe y África

