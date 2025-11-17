¿Cuál es la única provincia donde el SÍ ganó en las cuatro preguntas?

No todo es malo para el presidente Daniel Noboa ya que ratificó su popularidad en una provincia de Ecuador

El gobierno nacional, liderado por Daniel Noboa, tuvo un duro revés este domingo 16 de noviembre tras la publicación de resultados de la consulta popular y referéndum 2025. Es que en las cuatro preguntas que plantearon el pueblo ecuatoriano les dijo que no. Por lo que no habrá Asamblea Constituyente, ni se dará paso a las otras propuestas planteadas.

El presidente aceptó la derrota la noche del domingo y aseguró: "Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano". También aclaró que "seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos".

El NO ganó a nivel nacional, también la mayoría de provincias, sin embargo hay algunos lugares donde en ciertas preguntas fue superior el sí. Como en Guayaquil que dijo sí a la reducción de asambleístas, pero no a todo lo demás. Igual pasó en Quito, el sí se impuso en esa tercera pregunta, pero en lo demás no respaldó a Noboa.

¿Cuál es la provincia dónde ganó el SÍ?

Sin embargo, hay una provincia que dio su respaldo al gobierno. La única que dijo sí a todo lo que se propuso desde el Palacio de Carondelet. Se trata de Tungurahua, que se ratifica como el bastión de Daniel Noboa ya que también ganó ahí en las elecciones presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta.

Al no ser de las provincias grandes del país no pudo influir en el resultado final ya que solo cuenta con 470.568 electores divididos en nueve cantones. Pero la mayoría dijo sí a Noboa ya que el sí venció con buena diferencia en todas las preguntas.

Tungurahua fue la única provincia que apoyó a Daniel Noboa. Flickr/CNE

Estos son los resultados en Tungurahua

Pregunta A (Asamblea Constituyente): Sí 53,28 % – No 46,72 %

Pregunta B (Financiamiento público a partidos): Sí 57,73 % – No 42,27 %

Pregunta C (Reducción de asambleístas): Sí 64,57 % – No 35,43 %

Pregunta D (Bases militares extranjeras): Sí 52,46 % – No 47,54 %.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!