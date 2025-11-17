¿Ganó el SÍ o el NO en Guayaquil? Resultados oficiales consulta popular CNE

Guayaquil le dijo SÍ a la reducción de asambleístas. Conozca los detalles

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que en la consulta popular y referéndum realizada el domingo 16 de noviembre, la opción NO se impuso en tres preguntas, menos en la reducción de asambleístas. Con más del 100 % de actas escrutadas, la tendencia es irreversible, según el organismo electoral.

Los resultados oficiales

Pregunta A (Asamblea Constituyente): Sí 43,46 % – No 56,54 %

Pregunta B (Financiamiento público a partidos): Sí 46,37 % – No 53,63 %

Pregunta C (Reducción de asambleístas): Sí 50,7 % – No 49,3 %

Pregunta D (Bases militares extranjeras): Sí 44,85 % – No 55,15 %.

En Guayaquil, la tendencia fue similar, consolidando la victoria del NO la mayoría de las preguntas. Este resultado representa la primera gran derrota electoral para el gobierno del presidente Daniel Noboa, que impulsaba las reformas.

Autoridades locales, como el alcalde Aquiles Álvarez, señalaron que “para los guayaquileños nada cambia en su planificación”, mientras que organizaciones sociales celebraron lo que consideran una “victoria ciudadana”.

Daniel Noboa reconoce la derrota del ‘Sí’



El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sufrió una derrota en el referéndum nacional realizado el domingo 16 de noviembre, una consulta promovida por su propio Gobierno que concluyó con un rechazo mayoritario a las cuatro preguntas planteadas. Entre las propuestas desestimadas se encontraban la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y la autorización para instalar bases militares extranjeras en el país.

También fueron rechazadas las iniciativas que buscaban reducir el número de asambleístas de 151 a 73 y eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. Con más del 85 % de las actas escrutadas, la opción del No mantiene una ventaja amplia en todas las preguntas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, afirmó que la tendencia del No “es clara”, aunque aún resta procesar cerca del 20 % de actas, la mayoría con novedades.

Tras varias horas de silencio, Noboa reaccionó únicamente a través de un mensaje en X (antes Twitter). Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, escribió.

