Lourdes Tibán acepta nominación para reelegirse como prefecta de Cotopaxi

Tibán señaló que la confirmación de su candidatura se tomará en la convención de Pachakutik, prevista para abril de 2026

Lourdes Tibán llegó a la Prefectura de Cotopaxi en mayo de 2023.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, aceptó este viernes 6 de febrero de 2026 la nominación para buscar la reelección en las elecciones seccionales de 2027. La aceptación se realizó en Salcedo.

Así lo informó Tibán en sus redes sociales, donde también destacó la recuperación de la confianza de las bases del movimiento Pachakutik en la provincia.

"Nunca me hubiera imaginado que un trabajo normal que debería hacer todo funcionario público hoy sea asombro para la ciudadanía y que con ese reconocimiento me pidan la reelección", publicó.

La candidatura de Tibán se confirmará en abril de 2026

Pese a haber aceptado la nominación, la prefecta Lourdes Tibán recordó que su candidatura deberá ser confirmada en la convención del movimiento Pachakutik.

"Hasta el mes de abril que será la convención provincial realizaremos los procesos internos para oficializar este lanzamiento de mi cantón Salcedo", acotó Tibán.

Lourdes Tibán llegó a la Prefectura de Cotopaxi en 2023 junto al movimiento Pachakutik. Antes, entre los 2009 y 2017, fue electa asambleísta nacional.

Lourdes Tibán y la ruptura de Marcela Aguiñaga en la RC

El nombre de Lourdes Tibán tomó relevancia nacional en los últimos meses, luego de que una reunión suya con la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, provocara una crisis interna en el correísmo.

Tras la reunión, realizada en la provincia de Guayas, creció la tensión entre el expresidente Rafael Correa y Aguiñaga, provocando que la exministra del correísmo anuncie su salida del movimiento.

