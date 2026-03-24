Marcela Aguiñaga y su estrategia electoral: ¿Cuáles son sus posibles aliados?

A menos de un año para los comicios seccionales del 14 de febrero de 2027, el panorama de alianzas para la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, empieza a develarse más por el descarte. Ya fuera de la Revolución Ciudadana, y habiendo rechazado cercamientos con figuras como Cynthia Viteri y Daniel Noboa, su equipo delinea la búsqueda de una plataforma política de centroizquierda que avale su candidatura a la reelección.

El reloj sigue su curso, y las puertas se cierran

Lo más reciente ha sido que la posibilidad de una dupla electoral con la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quedó anulada de raíz. Fuentes cercanas a la Prefectura confirmaron que una alianza de esa naturaleza resulta "antinatural" por la falta de coincidencias ideológicas. El calendario apremia y obliga a tomar decisiones a corto plazo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó los procesos de democracia interna (primarias) entre el 31 de julio y el 14 de agosto de 2026. Aguiñaga debe definir su vehículo político en un escenario donde varias organizaciones enfrentan crisis legales.

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La RC, partido que alguna vez lideró Aguiñaga, cumple una suspensión de nueve meses dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a raíz de una investigación de la Fiscalía por presunto financiamiento irregular. A la par, movimientos como Unidad Popular y Construye enfrentan el riesgo de eliminación del registro por déficit de adherentes.

Tampoco se perfilan opciones viables con SUMA, partido que, según su vicepresidente Guillermo Celi, enfoca actualmente sus esfuerzos en Guayas hacia una posible candidatura de Jan Topic para la Alcaldía de Durán.

Bajo el criterio de coherencia ideológica manifestado por la propia funcionaria, las opciones formales en el padrón se concentran en las organizaciones catalogadas de centro y centroizquierda.

En este espectro figuran agrupaciones como Centro Democrático (lista 1), el Partido Socialista Ecuatoriano (lista 17) y el movimiento Renovación Total (RETO, lista 33). Este último partido tiene entre sus principales figuras al detenido alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con quien Aguiñaga no tenía una relación más allá de lo administrativo.

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La prefecta ha reconocido públicamente que su permanencia en el cargo depende de la "buena voluntad" de otras organizaciones. Una de las opciones más claras en el radar es Centro Democrático (lista 1). La propia Aguiñaga confirmó en entrevistas radiales recientes que esta agrupación, fundada por Jimmy Jairala (hoy, el exprefecto se ha retirado de la política), le ha extendido una invitación formal.

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Desde Centro Democrático, su presidente, Galo Almeida, confirmó a EXPRESO semanas atrás que existen diálogos con "distintas autoridades" que han desarrollado gestiones visibles, y no descartó el patrocinio a Aguiñaga.

¿Camisetazo a Pachakutik?

Paralelamente a la búsqueda de partido, la prefecta teje alianzas estratégicas interprovinciales que fortalecen su imagen de gestión por encima de las banderas políticas. Un claro ejemplo es su cercanía con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán (Pachakutik). Ambas autoridades trabajan en conjunto dentro de la Mancomunidad para la conservación de la cuenca del río Guayas.

La relación con Tibán trasciende lo administrativo. Tras la accidentada salida de Aguiñaga del correísmo —episodio que inició, en parte, por las críticas de Rafael Correa al trabajo conjunto entre ambas prefectas—, la líder indígena expresó un férreo respaldo público a la funcionaria guayasense. Tibán animó a Aguiñaga a no dejarse doblegar por "capataces", evidenciando una red de apoyo político y personal que podría traducirse en un respaldo tácito o formal del sector indígena y de Pachakutik hacia la gestión y eventual candidatura de Aguiñaga en Guayas.

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