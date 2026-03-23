“No hay obra en el Quinto Puente”: Luque justifica quitarle los tramos a Prefectura

El ministro asegura que no hay avances visibles y afirma que “no hay ni un metro de obra” pese a los recursos entregados

El ministro Roberto Luque aseguró que “no hay obra” en los tramos del Quinto Puente delegados a la Prefectura del Guayas.

El conflicto por el Quinto Puente sobre el río Guayas suma un nuevo capítulo. En una entrevista concedida la noche del 22 de marzo a Carlos Vera su programa digital 'Vera a su manera', el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, endureció su postura frente a la Prefectura del Guayas y defendió la decisión del Gobierno de asumir directamente los tramos del proyecto.

Aguiñaga sobre Luque: "Quiere ser candidato a la Prefectura del Guayas" Leer más

“No hay obra en el Quinto Puente”, afirmó, al cuestionar la ejecución de los trabajos que estaban bajo responsabilidad de la entidad provincial.

(Le puede interesar leer: Roberto Luque justifica el fin del convenio con Prefectura por el Quinto Puente)

Sin avances visibles, según el Gobierno

Durante la entrevista, Luque fue más allá de sus declaraciones previas, publicadas días atrás por EXPRESO, y puso el foco en la falta de resultados en territorio. Señaló que uno de los hitos iniciales —el puente sobre el estero Mojahuevo— debía estar en ejecución meses atrás.

Sin embargo, aseguró que en campo no existe evidencia de avances físicos. “No hay un metro cúbico de hormigón, no hay un metro cuadrado de asfalto”, dijo, al marcar distancia entre los informes entregados y la realidad observada.

El ministro también cuestionó la consistencia de los reportes técnicos. Aunque reconoció que la Prefectura ha remitido informes bimensuales, sostuvo que los montos desembolsados no se reflejan en planillas de obra ni en ejecución verificable.

Recursos entregados y dudas sobre su respaldo

El Gobierno central ha transferido recursos para la ejecución de los tramos, bajo un esquema condicionado al avance de obra. Sin embargo, según Luque, al revisar la documentación:

No se justificaría técnicamente el dinero entregado

Los avances reportados no coinciden con lo ejecutado

No hay correspondencia clara entre desembolsos y progreso físico

Estas observaciones, dijo, fueron documentadas antes de tomar la decisión de terminar el convenio.

El cruce entre el Ministerio y la Prefectura no es nuevo. En semanas anteriores, la prefecta Marcela Aguiñaga había cuestionado al Gobierno central, asegurando que los pagos no se realizaron de forma oportuna, lo que —según su versión— afectó el avance de los trabajos.

Quinto Puente: Aguiñaga denunció falta de pagos antes de ruptura del convenio Leer más

También sostuvo que su compromiso fue directamente con el presidente y no con el ministro, marcando distancia en la relación institucional.

Desde el otro lado, Luque ya había justificado la terminación del convenio al señalar incumplimientos en los avances y falta de sustento técnico. Pero en esta última entrevista, su discurso escala: ya no solo habla de retrasos, sino de ausencia de obra.

El Gobierno toma el control

Frente a este escenario, el Ministerio de Transporte resolvió retirar a la Prefectura la ejecución de los tramos vinculados al Quinto Puente y asumirlos directamente.

Luque defendió la medida como una decisión técnica y necesaria para destrabar una obra considerada estratégica para la conectividad y la logística del país.

(Le puede interesar leer: Quinto Puente: moradores afectados piden audiencia a la alcaldesa de Guayaquil)

“Lo vamos a hacer nosotros y al ritmo que esta obra necesita”, aseguró.

El ministro también evitó profundizar el conflicto político y señaló que las observaciones fueron realizadas previamente en reuniones y comunicaciones formales.

El Quinto Puente es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del Gobierno, con una inversión estimada superior a los 1.000 millones de dólares. Su ejecución busca mejorar la conexión entre corredores logísticos, zonas industriales y puertos en la provincia del Guayas.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!