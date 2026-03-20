Aguiñaga sobre Luque: "Quiere ser candidato a la Prefectura del Guayas"

La prefecta del Guayas se refirió a señalamientos del ministro de Infraestructura y Transporte

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, volvió a responder a los cuestionamientos del ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, sobre la prórroga del contrato de concesión vial, y aseguró que sus declaraciones parten de un desconocimiento del marco legal.

“Primero le respondo que está mal informado, porque alguien que ha pasado por la función pública sabe que las autoridades en derecho público no tenemos facultad alguna para condonar, yo no puedo, la ley no me lo permite”, respondió la funcionaria en una entrevista en radio Fm Mundo, sobre los señalamientos de Luque sobre la transparencia del proceso.

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Aguiñaga explicó que, al asumir la Prefectura, heredó procesos pendientes relacionados con multas que fueron revisados por su administración. “La anterior prefecta dejó pendientes dos recursos de revisión a las multas, que fueron negados por mi administración”, indicó.

La funcionaria detalló que esos casos posteriormente pasaron a instancias judiciales. Según la prefecta, fueron los magistrados quienes determinaron la nulidad de esas sanciones.

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“Lo que establecieron los jueces en su momento es que las multas carecían de sustento legal y las nulitaron, y mandaron a arreglar nuestras diferencias en sede de mediación”, señaló, al subrayar que dichas multas no correspondían a lo establecido en el contrato entre las partes.

"Me parece que él quiere ser candidato a la Prefectura del Guayas", responde Aguiñaga a Luque

Aguiñaga cuestionó las motivaciones detrás de los señalamientos del ministro Luque. “No sé, está de preguntarle a él, me parece que él quiere ser candidato a la Prefectura del Guayas, y está bien que quiera serlo, pero séalo de forma legítima”, expresó.

Quinto Puente, el quiebre de la relación entre la Prefectura del Guayas el Gobierno central

La noche del lunes 16 de marzo, Aguiñaga anunció que el Gobierno central culminó, en forma unilateral, el convenio para la construcción de los accesos 4 y 5 al Quinto Puente, que desarrollaba la Prefectura del Guayas desde enero del 2025.

Mientras el Gobierno central cuestionaba los retrasos en las obras, la Prefectura atribuía las demoras a problemas técnicos derivados de los estudios, así como al incumplimiento en el pago de las asignaciones correspondientes.

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