Redada en Nueva Prosperina revela arsenal y radios usados por Los Lagartos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Policía halló armas y radios usados por Los Lagartos en redada en Nueva Prosperina.



Operativo en Guayaquil dejó un detenido por acopio de armas ligadas a extorsión y homicidios.



Evidencias decomisadas apuntan a coordinación criminal de Los Lagartos en el noroeste de Guayaquil.





Una redada policial realizada en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, dejó al descubierto una propiedad utilizada por el grupo criminal Los Lagartos para almacenar armas y equipos de comunicación presuntamente vinculados a homicidios, extorsiones y secuestros registrados en la ciudad.

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La intervención se produjo tras labores de seguimiento e investigación que permitieron ubicar el inmueble como un posible centro de acopio logístico de la organización delictiva.

Durante el operativo, la Policía Nacional detuvo a Jean Carlos Jurado Montoya, quien fue trasladado y puesto a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones judiciales.

Operativo en Guayaquil dejó un detenido por acopio de armas ligadas a extorsión y homicidios.Cortesía

Incautaciones en el operativo

Un subfusil de fabricación nacional

Un alimentador

15 radios de comunicación

16 cargadores para radios

2 teléfonos celulares

De acuerdo con las primeras indagaciones, estos equipos habrían sido utilizados para coordinar acciones criminales y alertar sobre la presencia policial en distintos sectores del distrito.

Nueva Prosperina es una de las zonas con mayor incidencia delictiva en Guayaquil y ha sido escenario frecuente de hechos violentos atribuidos a estructuras criminales que disputan el control territorial.

Las autoridades investigan si el armamento y los dispositivos decomisados fueron utilizados en delitos específicos ocurridos recientemente en el sector.

Las evidencias serán sometidas a pericias técnicas, mientras continúan las diligencias para identificar a otros posibles involucrados y determinar el alcance operativo del inmueble dentro de la estructura de Los Lagartos. El caso permanece en fase de investigación.