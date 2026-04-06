Marcela Aguiñaga deja la Prefectura: quién es Carlos Serrano, su reemplazo

Marcela Aguiñaga renuncia a la Prefectura del Guayas y no irá a la reelección. Carlos Serrano tomará el cargo desde mayo

Marcela Aguiñaga anunció su renuncia por motivos familiares; Carlos Serrano tomará el mando de la Prefectura del Guayas.

El viceprefecto del Guayas, Carlos Serrano, asumirá la dirección de la Prefectura desde el próximo 14 de mayo, luego de la renuncia anunciada este lunes 6 de abril por Marcela Aguiñaga, quien deja el cargo en medio de una compleja situación familiar.

El anuncio de Aguiñaga, realizado a través de un mensaje público, estuvo marcado por un tono personal y emotivo. La prefecta explicó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, lo que la llevó a tomar la decisión de apartarse de la función pública.

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“La vida me pone ante una circunstancia compleja y no puedo mirar hacia otro lado”, expresó.

En su intervención, detalló que en diciembre pasado falleció su padre tras enfrentar una enfermedad, un proceso que —reconoció— no pudo acompañar plenamente debido a las exigencias de su cargo. A esto se suma el diagnóstico de cáncer avanzado de un familiar cercano, así como problemas de salud que afectan a su esposo.

“Hay momentos en los que lamentablemente no se puede hacer todo al mismo tiempo”, sostuvo, dejando entrever el peso personal detrás de su decisión.

A los guayasenses:

Gracias por caminar conmigo, por abrirme sus puertas y dejarme ser parte de sus vidas.

Ser su Prefecta es uno de los mayores honores de mi vida. pic.twitter.com/49Ilgu97M7 — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) April 6, 2026

Carlos Serrano ha basado su carrera en el trabajo en zonas rurales, experiencia que ahora llevará a la Prefectura. Cortesía

"He tomado la decisión de no correr para la reelección”

Aguiñaga también fue enfática en que su salida no responde a cálculos políticos. “He tomado la decisión de no correr para la reelección”, dijo, al tiempo que confirmó que su renuncia se hará efectiva el 14 de mayo, fecha en la que cumple tres años al frente de la Prefectura.

En otro momento de su mensaje, insistió en que su prioridad ahora será su familia. “Hoy me debo a los míos”, señaló, marcando distancia de la vida pública al menos en el corto plazo.

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Serrano tomará el mando de la provincia

Con la salida anticipada de Aguiñaga, será Carlos Serrano quien asuma la conducción de la provincia para completar el periodo 2023-2027.

Actualmente se desempeña como viceprefecto y, hasta ahora, ha mantenido un perfil más técnico y territorial dentro de la administración provincial.

Un perfil ligado al campo y la empresa

A sus 46 años, Serrano cuenta con experiencia en el ámbito público y privado. Fue concejal del cantón Samborondón durante dos periodos consecutivos (2009-2019), representando al sector rural.

Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en el desarrollo agrícola y ganadero, así como iniciativas para fortalecer el emprendimiento en comunidades rurales. Estas propuestas se sustentaron en su conocimiento directo del territorio, adquirido a través de recorridos constantes por la zona.

En paralelo, ha desarrollado su actividad empresarial en áreas vinculadas a la construcción y el comercio.

El nuevo prefecto también ha estado involucrado en actividades de voluntariado, con visitas permanentes a sectores vulnerables donde ha entregado ayudas técnicas y humanitarias.

Además, ha promovido el deporte en zonas rurales, impulsando la entrega de implementos para jóvenes, con la idea de fomentar disciplina y organización en sus rutinas.

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