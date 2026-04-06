Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmó que no buscará la reelección tras una situación familiar compleja

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, sorprendió la mañana de este lunes 6 de abril al anunciar, mediante un video, su decisión de renunciar al cargo y no participar en la reelección.

En su mensaje, Aguiñaga explicó que su decisión responde a una situación familiar delicada que le impide continuar al frente de la Prefectura.

“La vida me pone ante una circunstancia compleja y no puedo mirar hacia otro lado”, expresó la funcionaria, al señalar que en los últimos meses ha enfrentado pérdidas y problemas de salud en su entorno cercano.

La prefecta recordó que en diciembre pasado falleció su padre tras luchar contra el cáncer. Según relató, debido a sus responsabilidades no pudo acompañarlo como hubiese querido ni vivir plenamente su duelo.

Además, reveló que recientemente otro familiar fue diagnosticado con cáncer en estado avanzado y que su esposo atraviesa actualmente una situación de salud complicada.

A los guayasenses:

Gracias por caminar conmigo, por abrirme sus puertas y dejarme ser parte de sus vidas.

Ser su Prefecta es uno de los mayores honores de mi vida. pic.twitter.com/49Ilgu97M7 — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) April 6, 2026

“Hay momentos en los que lamentablemente no se puede hacer todo al mismo tiempo”, dijo.

Aguiñaga confirmó que el próximo 14 de mayo, cuando cumpla tres años en funciones, presentará formalmente su renuncia al cargo.

Marcela Aguiñaga: renuncia y fin de su ciclo político en Guayas

“He tomado la decisión de no correr para la reelección de la Prefectura del Guayas”, enfatizó. Durante su intervención, destacó los proyectos ejecutados en su gestión, especialmente en áreas como infraestructura, apoyo al agro, juventud y sistemas de cuidado.

En la parte final de su mensaje, la prefecta pidió a los ciudadanos proteger los avances logrados durante su administración.

“El poder es efímero, pero la gratitud y la lealtad son para siempre”, afirmó.

También calificó su paso por la Prefectura como un honor al que se dedicó con compromiso y vocación de servicio.

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