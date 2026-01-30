Recuperación de la cuenca del río Guayas: Prefectura recibirá $ 450.000 de la CAF

El monto obtenido por la Prefectura del Guayas corresponde a una asistencia técnica no reembolsable

La firma de la asistencia técnica no reembolsable se realizó en Ciudad de Panamá, durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

La Prefectura del Guayas recibirá una asistencia técnica no reembolsable de 450.000 dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que serán destinados a la mancomunidad para la recuperación de la cuenca del río Guayas.

La firma del acuerdo entre ambas instituciones se desarrolló en Ciudad de Panamá, donde se realiza el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, participó del acto y de otras reuniones con representantes de organismos internacionales.

La funcionaria calificó este hecho como “histórico”, al señalar que es la primera vez que la CAF coopera con la Prefectura del Guayas para ejecutar proyectos con el objetivo de rescatar la cuenca hídrica del río Guayas, de la que —dijo— “depende casi el 50 % de la población del Ecuador”.

"Enfrentamos desafíos permanentes como la sequía, las inundaciones, la deforestación y el crecimiento urbano desordenado, por lo que este proyecto busca garantizar la sostenibilidad de la cuenca y, al mismo tiempo, de las actividades productivas de los ecuatorianos”, señaló Aguiñaga.

Diana Mejía, representante de la CAF en Ecuador, destacó el trabajo conjunto con la Prefectura, lo que permitirá estructurar el proyecto para la cuenca del río Guayas y los mecanismos de financiamiento para las provincias que integran la mancomunidad.

Aguiñaga se reunió con representantes de CAF de El Salvador

La prefecta Aguiñaga mantuvo reuniones con Óscar Avalle, representante de la CAF en El Salvador, con la finalidad de conocer la experiencia del canje de deuda por naturaleza que realizó ese país centroamericano para recuperar una cuenca hídrica estratégica.

"“Ecuador está reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible, asegurando que la gestión de una cuenca no sea únicamente una acción de protección ambiental, sino también una oportunidad para generar desarrollo”, sostuvo Avalle.

En el evento, Aguiñaga también se reunió con Ángel Cárdenas, gerente de Infraestructura para América Latina de la CAF.

La funcionaria prevé presentar ante esa institución una nueva operación financiera por 70 millones de dólares, con el objetivo de destinar esos recursos a obras de infraestructura en Guayas, como la construcción de corredores viales, según la Prefectura.

