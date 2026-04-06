El turismo en Ecuador se reactiva: Salinas, Cuenca e Ibarra fueron los más visitados

Salinas lideró la preferencia turística con lleno total. En la Sierra, la gastronomía y la naturaleza atrajeron a miles

Referencial.Turistas disfrutan de la playa en Salinas, uno de los destinos más concurridos durante el reciente feriado.

El feriado de Semana Santa dinamizó la economía nacional con un desplazamiento masivo de ecuatorianos hacia los ejes de la Costa y la Sierra. Salinas se posicionó nuevamente como el epicentro del descanso en el litoral, mientras que en el interior del país, Cuenca, Baños de Agua Santa e Ibarra marcaron el pulso de la jornada con una oferta que fusionó la tradición religiosa con festivales gastronómicos y turismo de naturaleza.

En la provincia de Santa Elena, Salinas experimentó uno de sus picos de concurrencia más altos de los últimos meses. Desde el inicio del asueto el viernes, el flujo de visitantes fue incesante, transformando el paisaje habitual del malecón y playas como Chipipe y San Lorenzo en hormigueros humanos donde la movilidad se tornó compleja debido a la densidad de veraneantes.

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Este renacer turístico fue recibido con optimismo por el sector productivo local. Según reportes de la Dirección de Turismo del cantón, la planta hotelera operó prácticamente al 100 % de su capacidad. Familias y grupos de amigos de diversas provincias ratificaron la vigencia de Salinas como el destino predilecto, obligando a restaurantes y comercios del malecón a reforzar su operatividad para dar abasto a la alta demanda de servicios.

Mientras el sol atraía a las multitudes a la Costa, la región interandina articuló su propia estrategia de captación mediante eventos de alto impacto que aprovecharon la coincidencia de las festividades locales con el asueto nacional.

Tradición y naturaleza: los ganchos de la Sierra

Cuenca, por ejemplo, vinculó la conmemoración religiosa con el inicio de los festejos por sus 469 años de fundación. El Parque San Sebastián congregó a cientos de personas en el Tercer Banquete de la Trucha, un evento que subrayó la identidad culinaria de la capital azuaya. Por su parte, Baños de Agua Santa —destino clave para los viajeros que suben desde Guayaquil— movilizó a cerca de 40 000 personas atraídas por sus aguas termales y la tradicional fanesca, logrando una ocupación del 80 %.

En el norte, la laguna de Yahuarcocha en Ibarra se consolidó como el principal refugio para el mercado quiteño. Cerca de 50 000 turistas optaron por este paraje para realizar paseos en bote y disfrutar de la gastronomía local. Este comportamiento diverso en las regiones confirma que, pese a los retos actuales, el turismo interno se mantiene como un pilar fundamental de la economía ecuatoriana.

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