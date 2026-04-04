Cucuruchos, fanesca y balcones: el negocio detrás de las procesiones de Semana Santa

Doris Gallardo lleva 25 años vendiendo disfraces frente a la plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito. Pero su negocio no depende solo de los cucuruchos de tela morada que alquila a $10 y $15. Hace cuatro años se inventó un producto que hoy es tendencia: bolsos con forma de cucurucho para cargar agua durante la procesión.

Fabricó 100 docenas en tres meses y vende cada una a $3. En esta temporada, asegura, sus ingresos prácticamente se duplican respecto a un mes normal y el Viernes Santo en su local también vende paraguas, gorras y bebidas. "En la tarde terminamos de vender todo".

Basta caminar dos cuadras desde su local para entender que la procesión de Jesús del Gran Poder no solo congrega feligreses. El pasado 3 de abril, con una asistencia estimada de 150.000 personas según Quito Turismo, las calles coloniales se convierten en un circuito económico donde vendedores ambulantes, artesanos, cafeterías, restaurantes y hoteles viven una de sus mejores fechas del año.

Todo un mes apostado a un solo día

El negocio de Gallardo no termina en su vitrina: vendedores ambulantes y comerciantes del sector le compran las docenas para revenderlas. Gabriela Paredes y su madre son parte de esa cadena. Adquieren cada docena a $3 y revenden cada unidad a $1, lo que les deja una ganancia de $9 por docena.En días normales, Gabriela y su madre venden cordones y plantillas de zapatos en un kiosco en el sector, pero la procesión es su oportunidad de diversificar y generar un ingreso extra.

La creatividad resalta en vendedores ambulantes para generar ingresos extra. Karina Defas

No solo los cucuruchos de agua llaman la atención. Un artesano, que prefiere no identificarse, elabora figuras en forma de cucurucho desde enero. Invierte unos $500 en materiales y vende cada pieza a $5; este año espera vender 100 unidades. “Lo hice por necesidad hace cinco años y ahora lo repito cada Viernes Santo”, cuenta.

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El resto del año aplica esta misma técnica en la elaboración de figuras de Año Viejo, lo que le permite sostener un ingreso constante, con picos en diciembre y en Semana Santa.

Denis Hurtado, estudiante de Ingeniería Química, optó por algo más simple: prepara aguas de tamarindo y panela para venderlas entre los fieles y financiar su próximo semestre.Dice que lo hizo porque le parece una forma sencilla de generar ingresos en un día sin una gran inversión.

En la misma línea, una ama de casa también decidió probar suerte. Sesibel Calderón, durante la semana previa trabajó hasta la madrugada para elaborar 250 vinchas de capibaras con traje de cucurucho, en distintos diseños—princesa, vaquero, con audífonos—. Hasta la media mañana del viernes 3 de abril había vendido 35 vinchas y confiaba en colocar el resto entre sábado y domingo.

El negocio de ver la procesión desde el balcón

Pero en el Centro Histórico cada negocio busca su giro en esta temporada. Ocho metros más arriba, en los balcones, la escena cambia.

Casa Gangotena, hotel boutique con Llave Michelin ubicado en la esquina de la plaza de San Francisco, ofrece cada año un paquete de terraza para ver la procesión que incluye fanesca, bebidas ilimitadas y pétalos de rosa para lanzar al paso de las imágenes.

El paquete cuesta $120 por persona. Con un cupo de 40 asistentes, solo la terraza genera $4.800 en una mañana.

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Mónica Sango, ejecutiva de ventas del hotel, confirmó, previo a la procesión, que la terraza y las habitaciones con vista a la plaza estaban reservadas al 100%. Pero la temporada para el hotel no se limita al Viernes Santo: ofrece fanesca durante todo marzo hasta el 5 de abril, un plato que se ha convertido en uno de los más buscados de la ciudad y que mantiene los almuerzos llenos durante todo ese mes. Según Sango, al momento, la única disponible para hacer reservas para degustar de este plato típico es el domingo 5 de abril.

A menor escala, pero bajo la misma lógica, César Roldán, de Café del Fraile, explica que las reservas comenzaron con dos meses de anticipación y que el local opera con un consumo mínimo de $30 por persona. El año pasado, la procesión le generó ingresos de entre $3.000 y $4.000. Aunque el aforo es de 55 personas, la rotación a lo largo del día permite atender entre 200 y 300 clientes. Para sostener ese ritmo, adelantan pedidos y organizan la operación con anticipación.

Los balcones que daban a las plazas del centro de Quito fueron altamente demandados para ver la procesión. Karina Defas

La chocolatería Minka ofreció un buffet desde $50 a $80 y se abasteció un 60% más de lo habitual. La heladería Bogatti proyecta entre 150% y 180% más que un día normal. Pacari, cuya sucursal abrió a finales de 2025, decidió atender por orden de llegada; esperan un aumento de al menos 50%.

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A escala nacional, la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur) proyecta que el feriado de 2026 genere entre $70 y $80 millones, según indicó su presidente, Holbach Muñetón. En 2025 esa cifra fue de $60 millones y en 2024 de $39 millones, según el Ministerio de Producción. Solo en Quito, el Municipio estima un movimiento superior a $10 millones.

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Un impulso adicional viene del Gobierno de Daniel Noboa, que decretó la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8% para servicios turísticos del 3 al 5 de abril. La medida aplica a alojamiento, alimentos y bebidas, y transporte turístico.

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En Guayaquil, la dinámica es distinta pero igual de intensa. La procesión del Cristo del Consuelo esperaba convocar a 500.000 fieles en el suroeste, según la Prefectura del Guayas.

Los hoteles ofrecieron para este feriado paquetes desde $25 la noche. La procesión moviliza 550 policías, 200 bomberos y 270 voluntarios.

La Prefectura la define como motor económico que dinamiza los barrios del suroeste. Muñetón, de la Fenacaptur, confirma que el turismo religioso también atrae visitantes internacionales, aunque en menor escala: llegan personas de Guatemala y Perú por las procesiones.

Sin embargo, comerciantes y vendedores ambulantes en Guayaquil explicaron a Diario Expreso que las ventas de este año fueron más bajas que las de años anteriores.

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