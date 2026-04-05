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Las playas de Manta fueron muy visitadas por los turistas durante el feriado de Semana SantaCORTESÍA

Más de 158 mil visitantes dejaron $8,2 millones en Manta durante Semana Santa

Alta ocupación hotelera, playas llenas, festivales deportivos y gastronómicos marcaron el feriado en Manta.

Manta reafirmó su posicionamiento como uno de los destinos turísticos preferidos del país tras registrar resultados altamente positivos durante el reciente feriado de Semana Santa. La ciudad evidenció su hospitalidad y su capacidad para atraer visitantes, dinamizando significativamente la economía local.

Durante estos días de descanso, el puerto manabita alcanzó una ocupación hotelera del 90 % entre hoteles y alojamientos tipo Airbnb, reflejando la alta demanda de turistas que eligieron este destino costero para disfrutar de su variada oferta turística.

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De acuerdo con datos de la Dirección de Turismo de Manta, más de 158.220 visitantes recorrieron las 14 playas del cantón, destacándose sectores emblemáticos como Playa El Murciélago, Santa Marianita y Ligüiqui, donde se desarrollaron diversas actividades recreativas, deportivas y musicales dirigidos a toda la familia.

Este importante flujo turístico generó un impacto económico de 8,2 millones de dólares, beneficiando directamente a sectores como la hotelería, gastronomía, transporte y comercio local. Además, se registró el ingreso de 28.000 personas a través de la terminal terrestre Terminal Terrestre Luis Valdivieso Morán y el aeropuerto Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro.

Gastronomía y cultura impulsaron la experiencia turística

Eventos como el festival gastronómico “Sabor a Manta”, realizado el domingo 5 de abril, se convirtieron en uno de los principales atractivos del feriado. La presentación de la agrupación Sonora Dinamita puso a bailar a cientos de asistentes, fortaleciendo el ambiente festivo en la ciudad.

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El evento gastronómico Sabor a Manta dinamizó la economía local y atrajo a miles de turistasCORTESÍA

En este certamen culinario, el local “100 % Chonera” se alzó como ganador con un destacado plato a base de murico, resaltando la riqueza gastronómica de la región y consolidando a Manta como un referente culinario a nivel nacional.

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Las familias visitaron playas como la de Liguiqui, en la zona rural de la urbe porteñaCORTESÍA

Estos resultados ratifican que Manta no solo destaca por sus playas, sino también por su infraestructura, seguridad y hospitalidad, atributos que la convierten en un destino ideal para disfrutar en cada feriado.

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