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Municipio de Cuenca
Desde el Municipio de Cuenca revelaron que fueron hackeados.CORTESÍA

Cuenta oficial del Municipio de Cuenca fue hackeada

Se enviaron mensajes amenazantes en contra del exgerente de la EMOV EP

La cuenta oficial del Municipio de Cuenca habrías sido hackeada según un comunicado de la institución.

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A través de la red social X del municipio de la capital azuaya se publicó un mensaje amenazante en contra del exgerente de la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP) Darío Ordóñez. La publicación coincide con una serie de declaraciones de prensa que realizó el exfuncionario en contra del alcalde Cristian Zamora.

"Compañeros ya estamos averiguando quién fue el topo que fue a visitar a Darío Ordoñez, mientras tanto ya les mandaremos el nuevo correo al que deben mandar como hasta ahora, todos los procesos en marcha para revisar y adjudicar ", señala parte de la publicación.

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¿Qué dice el municipio de la situación?

Además, se puntualiza que existiría una directriz para que toda la corporación municipal "avisen a sus delegados, el señor alcalde está indignado de que se haya filtrado esta información que es estrictamente de su gente de confianza".

Tras está publicación, desde la Dirección de Comunicación de la institución se informó que la cuenta habría sido hackeada. "lnformamos a la ciudadanía que la cuenta de la red social X ha sido hackeada. Ofrecemos disculpas por cualquier mensaje, imagen o información difundida de manera indebida que no corresponde a la comunicación oficial de esta institución", se puntualizó.

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El comunicado explica que la institución está trabajando "para recuperar el control, reforzar la seguridad y evitar que este tipo de incidentes se repitan".

Además, se descartó que las demás cuentas oficiales de la institución en diferentes sociales estén en riesgo.

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