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Dos personas, un hombre y una mujer con antecedentes por robo, fueron aprehendidas en Cuenca
Dos personas, un hombre y una mujer con antecedentes por robo, fueron aprehendidas en CuencaCortesía

Sicariato en Cuenca: así se detuvieron a los sospechosos tras hallazgos impactantes

Los aprehendidos registran antecedentes por robo y estarían involucrados en un homicidio ocurrido en el sector La Dolorosa

Dos personas, un hombre y una mujer con antecedentes por robo, fueron aprehendidas en Cuenca por su presunta vinculación con un sicariato ocurrido el 3 de abril en el sector La Dolorosa, parroquia Ricaurte, según información publicada por el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de X (antes Twitter).

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La detención se produjo luego de que personal de la Dinased ejecutara una serie de allanamientos y pericias que se activaron tras el crimen. En uno de los inmuebles intervenidos, los investigadores hallaron un arsenal de armas de fuego y explosivos, lo que permitió establecer líneas de investigación que derivaron en la localización de los sospechosos.

Los aprehendidos fueron identificados como Rafael Marcos, de 38 años, y Andrea Lorena, de 36, ambos ecuatorianos. De acuerdo con los registros, los dos presentan antecedentes penales por robo. Tras su captura, fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial para el inicio del proceso correspondiente.

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La detención se produjo luego de que personal de la Dinased ejecutara una serie de allanamientos y pericias
La detención se produjo luego de que personal de la Dinased ejecutara una serie de allanamientos y periciasCortesía

Elementos incautados en el operativo

  • Dos pistolas calibre 9 milímetros
  • Dos fusiles calibre 5,56
  • Cuatro cargadores
  • 34 cartuchos
  • Seis granadas
  • Cuatro teléfonos celulares
  • Prendas de vestir
  • Tres vehículos reportados como robados

Las autoridades investigan si el armamento y los explosivos decomisados fueron utilizados en el homicidio ocurrido en Ricaurte o si estarían vinculados a otros hechos violentos registrados en la provincia. Por ahora, la causa se mantiene en fase investigativa y no se ha informado si existen más personas implicadas.

El crimen del 3 de abril generó alarma entre los habitantes del sector, donde residentes han expresado preocupación por el incremento de hechos violentos. Mientras tanto, la Fiscalía deberá determinar el grado de participación de los detenidos y si los indicios recopilados permiten formular cargos por sicariato u otros delitos conexos.

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