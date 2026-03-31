Astrobryxa se enfrenta a Progen en EE.UU. y reclama el pago de $28 millones

Disputa por proyectos eléctricos en Ecuador escala en EE.UU. con acusaciones cruzadas y millonarios reclamos

Progen contrató a Astrobryxa para ejecutar obras de ingeniería, construcción y trabajos civiles en tres centrales eléctricas.

Progen, la empresa estadounidense contratada en Ecuador para desarrollar proyectos eléctricos en Quevedo, Salitral y Catamayo, suma una nueva demanda en Estados Unidos. Esta vez Astrobryxa, subcontratista ecuatoriana de la firma norteamericana, demandó el 5 de diciembre de 2025 en Florida a Progen Industries LLC y a su CEO, John Manning, por una presunta deuda superior a $28 millones relacionada con la ejecución de las obras señaladas.

Astrobryxa se vinculó con Progen luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eersa) contrataran a la firma estadounidense para ejecutar estos tres proyectos, que actualmente permanecen inconclusos.

Según la demanda de Astrobryxa, a la que accedió Diario EXPRESO, ambas compañías (Astrobryxa y Progen) firmaron el 2 de agosto de 2024 un contrato para ejecutar obras de ingeniería, construcción y trabajos civiles en las centrales:

Quevedo, que debía instalar 50 megavatios (MW)

Salitral, de 100 MW

Y la repotenciación de Catamayo a 20 MW

Astrobryxa sostiene que ejecutó trabajos por $42,21 millones -incluidos servicios adicionales-, pero recibió solo $14,12 millones, que deja un saldo pendiente de $28,08 millones.

Además, afirma que el 8 de septiembre de 2025 exigió el pago con plazo hasta el 19 de septiembre, sin obtener respuesta. Sin embargo, la firma estadounidense respondió el 20 de febrero de 2026 con un pedido para desestimar parcialmente la demanda y aseguró que Progen es la verdadera afectada en este caso, según el escrito al que accedió EXPRESO.

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Señalamientos cruzados entre Astrobryxa y Progen

La empresa ecuatoriana, que tiene por accionistas a Karla Saud Calero y José Walther Manrique Suárez reclama también valores adicionales por un préstamo de $750.000 y por un aporte de $375.000 para la compra de un generador, que -según sostiene- no fueron devueltos ni justificados.

Con base en estos hechos, la compañía guayaquileña acusa a Progen y a su principal ejecutivo de incumplimiento contractual, fraude y apropiación indebida de fondos.

No obstante, en su respuesta presentada el 20 de febrero de 2026, Progen plantea una versión opuesta. La compañía afirma que Astrobryxa no cumplió adecuadamente con los trabajos y que, en realidad, habría manejado de forma indebida cerca de $20 millones destinados a pagos a subcontratistas en Ecuador.

Incluso, Progen sostiene que es “la víctima” de este caso y no la demandada.

Progen busca frenar parte de la demanda

En su escrito, Progen solicita a la corte desestimar varios de los reclamos planteados por Astrobryxa.

Entre sus argumentos, señala que:

Los servicios adicionales no fueron aprobados por escrito, como exigía el contrato

No existió un acuerdo formal de préstamo, sino apenas intercambios informales

Las acusaciones de fraude no cumplen los estándares legales

Algunas figuras legales invocadas, como la apropiación indebida, no aplican en este caso

También cuestiona la validez de ciertas pruebas, como mensajes de texto utilizados por Astrobryxa.

Pedido para mantener documentos en reserva

De forma paralela, Astrobryxa solicitó el mismo 5 de diciembre de 2025 que los anexos de la demanda sean declarados confidenciales y no se hagan públicos.

La empresa argumenta que el contrato incluye una cláusula de confidencialidad que obliga a proteger información técnica, financiera y comercial, incluso hasta cinco años después de su finalización.

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Por ello, pidió que los documentos adjuntos -identificados como Exhibits A–W- se mantengan bajo sello o se presenten con partes censuradas, ya que contendrían datos sensibles sobre los proyectos y la relación contractual.

Disputa también alcanza el arbitraje

El caso incluye además un debate sobre la vía de resolución del conflicto. Mientras Astrobryxa cuestiona la claridad de la cláusula de arbitraje, Progen sostiene que ambas partes han renunciado a esa vía y que el proceso debe continuar en la corte de Florida.

El proceso se tramita en el circuito judicial del condado de Polk, en Florida, y aún se encuentra en una etapa inicial. La corte deberá decidir, entre otros puntos, si acepta o no la solicitud de Progen para desestimar parte de la demanda y si los documentos del caso se mantienen bajo confidencialidad.

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Este caso no es nuevo. La Celec inició en diciembre de 2025 un proceso judicial bajo la Ley RICO o antimafias contra Progen Industries LLC, en Estados Unidos por el incumplimiento de los contratos para la provisión de generación eléctrica de emergencia en Ecuador.

En esa demanda, presentada en Florida, la empresa estatal sostiene que, pese a haber realizado pagos por más de $107 millones -equivalentes a cerca del 72 % del monto contratado-, los proyectos no entregaron la capacidad comprometida al sistema eléctrico nacional (150 MW).

Dentro de ese proceso, Celec también vinculó a terceros rel#acionados con la ejecución de los contratos, entre ellos Astrobryxa, a la que menciona como parte de una presunta red “criminal” que aprovechó una crisis nacional para malversar casi $110 millones del Ecuador”.

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