Cuatro heridos tras violenta riña en centro de adolescentes de Guayaquil

Publicado por Miguel Párraga Creado: Actualizado:

Una riña violenta registrada en el Centro de Adolescentes Infractores de Guayaquil ocasionó que cuatro de los internos resultaran heridos. El hecho ocurrió la noche del jueves 9 de abril de 2026 y fue reportado al ECU 911.

Gendarmes que conocieron lo sucedido se dirigieron hacia el establecimiento, ubicado en las calles Calicuchima y Babahoyo. De acuerdo con información policial, cuando los uniformados arribaron al sitio, conocieron que el altercado se habría generado por un cambio de celdas.

Durante la gresca, los internos utilizaron objetos punzantes, que ocasionaron las heridas entre los afectados.

Fueron atendidos en una ambulancia

Los cuatro perjudicados fueron atendidos por paramédicos en una ambulancia que arribó al lugar, para brindar asistencia médica.

Los heridos son un joven de 18 años con un corte en la cabeza, otro de 21 con un corte en la misma área corporal, el tercero de 19 con un trauma en el hombre y el último de 19 con un raspón en el codo.

El incidente se produjo en un pabellón conformado por 16 personas, todas mayores de edad, pero que se mantienen recluidas en el lugar desde la adolescencia.

Suspensión de visitas

La mañana de este viernes, varios parientes de internos acudieron al establecimiento para averiguar cómo se encontraban sus familiares y también para visitarlos. Sin embargo, a través de un comunicado colocado en la puerta de la dependencia, se anunció que las visitas quedaron suspendidas este día por "razones de seguridad institucional".

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"Vine a ver cómo está mi nieto, de 15 años. Me enteré de esto en la madrugada, pero nos comunicaron que no habrá visitas", señaló preocupada una ciudadana.