Paola Pabón cuestiona alza de aranceles a Colombia: "¿A quién beneficia realmente esta medida?"

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Las claves del caso El Gobierno de Ecuador considera que Colombia no ha implementado medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza

Desde el 1 de mayo entrará en vigencia el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones pasando del 50% al 100%



La decisión del Gobierno ecuatoriano de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia sigue provocando reacciones en el ámbito político.

Te invitamos a leer: El arancel del 100% para productos colombianos "es una medida absurda y desproporcionada"

Esta vez, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su rechazo a la medida, calificándola como “absurda” y advirtiendo posibles efectos negativos en la economía y las relaciones bilaterales.

El Ministerio de la Producción anunció el 9 de abril de 2026 que, ante la falta de acciones “concretas y efectivas” por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza, Ecuador adoptará medidas soberanas.

Entre ellas, el incremento de la tasa de seguridad del 50% al 100%, que entrará en vigencia desde el 1 de mayo. Según la entidad, la decisión responde a criterios de seguridad nacional y busca reforzar la lucha conjunta contra el narcotráfico en la frontera común.

Consecuencias reales de la medida

Sin embargo, Pabón cuestionó el enfoque del Ejecutivo y pidió reflexionar sobre las consecuencias reales de la disposición. “El desarrollo, la unidad y la integración regional no se construyen con decisiones abruptas”, escribió en su cuenta de X este 10 de abril, enfatizando la necesidad de priorizar el diálogo, la planificación y los acuerdos entre ambos países.

La prefecta también planteó interrogantes sobre el impacto económico de la medida: “¿A quién beneficia realmente esta decisión? ¿Estamos fortaleciendo nuestra economía o debilitando su competitividad?”, cuestionó, al tiempo que alertó sobre posibles afectaciones a la producción nacional y al empleo.

Tensiones van en escalada

Las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia se han intensificado en los últimos meses. En febrero, ambas naciones se impusieron aranceles mutuos del 30%, luego de que el Gobierno de Daniel Noboa señalara deficiencias en la gestión de seguridad por parte de Bogotá en los más de 600 kilómetros de frontera compartida.

Posteriormente, Ecuador elevó la tasa al 50%, en una medida que ya había generado preocupación en sectores comerciales y poblaciones fronterizas.

Para Pabón, el camino no debería ser la confrontación. “Ecuador necesita certezas, empleo y producción, no más conflictos políticos con países hermanos como Colombia”, concluyó, apelando a los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones más allá de sus diferencias actuales.