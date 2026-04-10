Nodal estrena 'Un vals' y desata polémica por el parecido de su modelo con Cazzu

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Christian Nodal estrenó “Un vals” el 9 de abril, dedicado a Ángela Aguilar.

El video generó polémica por modelo comparada con Cazzu en redes sociales.

Usuarios señalaron similitudes físicas y viralizaron teorías sobre el videoclip.



El cantante mexicano Christian Nodal estrenó el 9 de abril la canción “Un vals”, un tema romántico dedicado a su esposa Ángela Aguilar, pero el lanzamiento generó polémica en redes sociales por la modelo del videoclip, quien fue comparada con Cazzu, expareja del cantante, debido a su apariencia.

El video, publicado en plataformas digitales, rápidamente se volvió tendencia por los comentarios de usuarios que señalaron similitudes físicas entre la protagonista del clip con Ángela Aguilar y la cantante argentina Cazzu, lo que desvió la atención de la letra musical.

El detalle que revolucionó las redes

En el videoclip, una pareja protagoniza una historia de amor con estética vaquera, alineada con el estilo característico de Nodal. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la narrativa, sino la apariencia de la modelo.

Usuarios en redes sociales destacaron su cabello corto, oscuro y los tatuajes visibles, rasgos que asociaron directamente con Cazzu, mientras otros señalaron que también comparte similitudes con Ángela Aguilar, generando un debate inmediato.

Comparaciones y teorías en redes sociales

La conversación en el ecosistema digital creció rápidamente con comentarios como “Pensé que era Cazzu” o “Es una mezcla de las dos”, mientras otros usuarios ironizaron sobre la situación, sugiriendo que la figura representaba a ambas mujeres.

Incluso, algunos internautas plantearon la posibilidad de que la elección de la modelo haya sido intencional, como parte de una estrategia de marketing para generar conversación y viralidad en torno al lanzamiento.

El impacto en plataformas digitales

El nivel de interacción fue tal que el video habría sido eliminado de TikTok tras recibir múltiples críticas, mientras que en otras plataformas se limitaron los comentarios en las publicaciones relacionadas.

A pesar de estas acciones, el tema continúa generando repercusión, posicionando nuevamente a Christian Nodal entre las principales tendencias en redes sociales.

De qué trata “Un vals”

Más allá de la polémica, “Un vals” es una canción de corte romántico que refuerza el enfoque actual de Nodal en su relación con Ángela Aguilar.

La letra incluye frases como “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa”, destacando un mensaje de amor y compromiso dentro de su nueva etapa personal.

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