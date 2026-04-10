¿Qué es la energía volcánica? La propuesta de Noboa para enfrentar la crisis energética

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presidente Daniel Noboa propone utilizar la energía volcánica como alternativa para reducir la dependencia de las hidroeléctricas.

El Gobierno planea, en un plazo de tres años, aumentar el uso de energías renovables como la solar, eólica y geotérmica.

La energía volcánica es una forma de energía geotérmica que aprovecha el calor interno de la Tierra en zonas volcánicas.

Ante la crisis energética que sufre Ecuador, el presidente del país, Daniel Noboa, ha planteado explorar el uso de energía volcánica como alternativa para reducir la dependencia de las hidroeléctricas (actualmente afectadas por sequías) y los combustibles fósiles.

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En una reciente entrevista con un medio internacional, Noboa indicó que su Gobierno prevé en tres años aumentar varios tipos de energías, entre esas la geotérmica, como parte de su plan para diversificar la matriz energética. “Nuestro plan a tres años es aumentar la energía solar, eólica y geotérmica, aprovechando incluso la energía volcánica”, indicó en la entrevista.

Pero, ¿qué es la energía volcánica?

La energía volcánica es una forma de aprovechar el calor interno de la Tierra, especialmente en zonas con actividad volcánica, para generar electricidad o calefacción. Técnicamente, forma parte de la energía geotérmica, pero se enfoca en áreas donde el calor es mucho más intenso y accesible, como cerca de volcanes activos o dormidos, según la plataforma de Petroenergía, referente informativo de las industrias estratégicas y extractivas del país.

Indica también que el potencial geotérmico ecuatoriano se encuentra distribuido en seis grandes regiones asociadas principalmente al volcanismo andino y al contexto geodinámico de las Islas Galápagos. Los sistemas más avanzados se localizan en los Andes del Norte, como Chachimbiro y Tufiño–Chiles, donde ya se han registrado temperaturas que confirman la presencia de reservorios de alta entalpía.

¿Cómo está dividida la matriz energética de Ecuador?

La matriz energética del Ecuador se divide principalmente entre fuentes no renovables (combustibles fósiles) y renovables (hidroenergía, biomasa, entre otras). La principal fuente es la energía hidroeléctrica, que aporta aproximadamente el 70% de la electricidad del país, según datos del Balance Energético Nacional y del operador eléctrico.