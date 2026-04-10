Continúa investigación por muerte en una clínica dental de Quito; el centro se pronunció

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La familia de Luis Alarcón denunció presuntas inconsistencias en la intervención, especialmente en torno al uso de anestesia general

Entidades de control clausuraron la clínica. Se encontró 482 insumos y dispositivos caducados, incluidos aditamentos de implantes

La muerte de Luis Alarcón, de 37 años, durante un procedimiento odontológico en una clínica del norte de Quito ha abierto varias líneas de investigación por presuntas fallas en la atención médica y en el funcionamiento del centro, que se pronunció este 10 de abril de 2026.

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Alarcón acudió al establecimiento el 2 de abril para someterse a una endodoncia y la colocación de un implante dental, pero falleció en medio del procedimiento. Su familia denunció presuntas inconsistencias, especialmente en torno al uso de anestesia y a la falta de información clara sobre lo ocurrido durante la emergencia.

El caso derivó inicialmente en la clausura del lugar por parte de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), tras detectar que, aunque la clínica contaba con permisos odontológicos, operaba un área de rayos X sin autorización.

Inspección de la ACESS

Sin embargo, el 10 de abril, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) solicitó el retiro del sello de clausura debido que no fueron notificados en el momento del suceso. Tras la inspección a la infraestructura, equipamiento, personal y normativa, la entidad encontró múltiples irregularidades.

Entre los hallazgos constan una nómina de profesionales distinta a la registrada, almacenamiento inadecuado de sustancias como ácido hialurónico y toxina botulínica junto a alimentos, así como 482 insumos y dispositivos caducados, incluidos componentes de implantes, y deficiencias en la gestión de desechos sanitarios.

Con base en estas evidencias, la ACESS dispuso la clausura del establecimiento como medida cautelar mientras se elabora un informe técnico y se continúa con el proceso administrativo. Además, solicitó la historia clínica del paciente para analizar el caso en detalle.

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¿Qué dijo la clínica implicada?

Por su parte, la clínica en donde murió Luis emitió un comunicado este 10 de abril en el que expresó su solidaridad con la familia y defendió su actuación.

Aseguró que el paciente fue evaluado previamente como sano, que firmó los consentimientos informados y que durante el procedimiento se aplicó sedación consciente, no anestesia general.

Según su versión, durante la intervención se produjo una reacción adversa inesperada, ante la cual el equipo actuó de inmediato con maniobras de reanimación y activación de emergencias.

La clínica también rechazó las versiones que atribuyen el fallecimiento a los procedimientos odontológicos realizados y sostuvo que las causas están aún en investigación. seguridad en procedimientos médicos considerados de rutina.

Historia clínica del paciente, destruída

Según consta en el parte policial, dos personas vinculadas al establecimiento dental intentaron destruir la historia clínica de Luis Alarcón.

Los uniformados identifican a esas personas como dos mujeres, que se habían presentado como abogadas, y quienes "rasgaron y rompieron" los expedientes médicos frente a los uniformados. Los agentes aseguran que tuvieron que intervenir físicamente para quitarles los papeles y preservarlos como evidencia de la muerte ocurrida la tarde del 2 de abril.