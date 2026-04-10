Capturan banda de extorsionadores en tres provincias de Ecuador

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El operativo ejecutado en tres provincias desarticuló una banda dedicada a la extorsión.

Siete personas fueron detenidas y se incautaron evidencias como dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, celulares y vehículos.



La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE) desplegó un operativo de gran alcance en tres provincias del país: Manabí, Santa Elena y Los Ríos. Las acciones se ejecutaron en Portoviejo, Salinas y Quevedo, donde esta organización delictiva mantenía sus centros de operaciones.

Desde estos puntos, los integrantes de la banda extorsionaban a comerciantes y trabajadores del sector pesquero, exigiéndoles altas sumas de dinero bajo amenazas.

Los detenidos y sus antecedentes

En total, siete personas fueron aprehendidas durante los operativos. Entre ellas se encuentran:

Moreira Meza Corina Nicole

Olvera Contreras Jimary Valeria

Loor Cedeño Angie Lisbeth

Intriago Moreira Marcelo Isac (antecedentes de tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes o psicotrópicas)

Reyes Rezabala Jean Carlos

Olvera Arcos César Hernán. (antecedentes de falsificación y uso de documento falso, receptación)

Ponce Morrillo Bryan Maximiliano (individuo de interés penal relevante con antecedentes en tenencia y porte de armas)

Todos ellos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio del proceso judicial.

Evidencias y proceso judicial

Durante los allanamientos, la Policía incautó un importante número de evidencias que confirman la actividad delictiva de la organización. Se encontraron $18 mil en efectivo, diez teléfonos celulares, cuatro armas de fuego, cincuenta y ocho municiones, un vehículo, tres radios de comunicación y panfletos relacionados con las amenazas que realizaban a sus víctimas.

Entre las evidencias se encontraban diez teléfonos celulares, cuatro armas de fuego, cincuenta y ocho municiones y tres radios de comunicación.@JohnReimberg

La extorsión se define como la acción de obligar a otra persona, mediante violencia o intimidación, a realizar un pago, entregar bienes o ejecutar un acto en contra de su voluntad. En Ecuador, este delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena privativa de libertad va de tres a cinco años, acompañada de una multa económica que oscila entre veinte y veinticuatro salarios básicos unificados del trabajador en general.