Detenidos tres policías y un militar: detalles del operativo en Ponce Enríquez

Los uniformados fueron aprehendidos tras el allanamiento de dos inmuebles usados como centros de acopio de armas

Tres policías en servicio activo y un militar en servicio pasivo fueron aprehendidos en flagrancia en el cantón Camilo Ponce Enríquez.

Tres policías en servicio activo y un militar en servicio pasivo fueron aprehendidos en flagrancia en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, durante un operativo ejecutado en el sector Bella Rica, una zona montañosa de este cantón minero.

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La intervención se concentró en el allanamiento de dos inmuebles que, según las investigaciones preliminares, eran utilizados como centros de acopio de armas vinculados a una estructura criminal asociada a Los Lobos Sao Box, grupo al que pertenecerían los detenidos.

De acuerdo con información policial, el armamento almacenado en estas viviendas habría sido utilizado presuntamente para delitos de extorsión, robos y sicariatos, en una jurisdicción marcada por disputas criminales relacionadas con actividades ilícitas y control territorial.

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Según las investigaciones, eran utilizados como centros de acopio de armas vinculados a una estructura criminal asociada a Los Lobos Sao Box. Cortesía

Indicios incautados en la operación

Tres fusiles

Un lanzagranadas

Chalecos antibalas

Radios de comunicación

Una cantidad no especificada de municiones, evidencias que quedaron bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes

Las autoridades investigan el rol específico de cada uno de los aprehendidos dentro de la presunta red de tráfico de armas, así como el origen del material bélico hallado. El caso reviste especial gravedad por la condición de servidores de la fuerza pública de los detenidos, lo que abre líneas de investigación adicionales sobre posibles filtraciones, encubrimientos o uso indebido de recursos y conocimientos institucionales.

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El sector Bella Rica, donde se ejecutaron los allanamientos, ha sido identificado como un punto estratégico para rutas irregulares y actividades criminales debido a su geografía y cercanía con zonas de explotación minera.

Los cuatro aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente, mientras avanzan las investigaciones para establecer si existen más implicados y determinar el alcance de las operaciones del grupo en el sur del país.

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