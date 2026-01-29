Bruce Willis no sabe que padece demencia: la revelación más dura de su esposa

Emma Heming revela que Bruce Willis no es consciente de su demencia y explica las duras decisiones familiares

La vida de Bruce Willis y su familia cambió para siempre hace cuatro años, cuando el actor fue diagnosticado con afasia, y más tarde con demencia frontotemporal (DFT). Desde entonces, su esposa, Emma Heming Willis, su exesposa Demi Moore y sus cinco hijas se han convertido en su red de apoyo más cercana, pero también en su única voz pública.

En una reciente y sincera entrevista, Heming ha revelado un dato hasta ahora desconocido: el actor no sabe que padece esta enfermedad neurodegenerativa.

Un testimonio íntimo y sin filtros

Emma Heming Willis habló abiertamente en el pódcast Conversations with Cam, donde relató cómo ha sido convivir con la enfermedad de su esposo, con quien lleva casi dos décadas de matrimonio.

Durante la conversación explicó que, en las primeras etapas, los cambios de comportamiento de Willis fueron difíciles de comprender y afectaron seriamente la comunicación entre ambos.

La exmodelo confesó que llegó a pensar en el divorcio, algo que ya había mencionado en su libro The Unexpected Journey, publicado el año pasado. “Había una desconexión constante, malentendidos y silencios. Nunca imaginé que se tratara de demencia. No sabía siquiera que existía”, relató.

El diagnóstico que lo cambió todo

En 2022, tras insistir en múltiples evaluaciones médicas, llegó el primer diagnóstico: afasia, un trastorno que afecta el lenguaje. Meses después, se confirmó que el actor padecía demencia frontotemporal, una de las variantes más complejas y agresivas de la enfermedad.

Bruce Willis: De conquistar Hollywood a olvidar su propio nombre Leer más

“Salí devastada de esa consulta. Fue un momento traumático”, recordó Heming, quien entonces tenía dos hijas pequeñas, de 8 y 10 años. La noticia marcó el inicio de una etapa profundamente desafiante para toda la familia.

Bruce Willis no es consciente de su enfermedad

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Heming explicó que Bruce Willis no sabe que está enfermo. Según detalló, esto se debe a una condición neurológica asociada a la DFT llamada anosognosia, que impide al cerebro reconocer la enfermedad.

“No es negación. Es parte de la enfermedad. Su cerebro está cambiando”, explicó. Lejos de resultarle doloroso, Emma aseguró que esta falta de conciencia le genera alivio. “Me alegra mucho que no lo sepa. Nunca ha unido los puntos y creo que eso es una bendición”.

Adaptarse a una nueva forma de amar

Aunque la enfermedad avanza lentamente, Heming asegura que Willis sigue presente emocionalmente y mantiene una conexión profunda con su familia. “Quizá no se comunica como antes, pero sigue habiendo amor, reconocimiento y presencia”, afirmó.

La crianza de sus hijas, Mabel y Evelyn, ha sido otro gran reto. Desde el inicio, Emma decidió explicarles la situación con honestidad, usando un lenguaje adecuado a su edad y apoyándose en especialistas.

Una decisión difícil, pero necesaria

Romance en Hollywood: historias de amor que traspasan la pantalla Leer más

Actualmente, Bruce Willis vive en una vivienda adaptada dentro del mismo terreno de la casa familiar, una decisión que generó críticas públicas. Emma reconoció que fue una de las decisiones más duras que ha tomado, pero necesaria para garantizar un entorno sereno tanto para el actor como para sus hijas.

“No quería que la enfermedad eclipsara la infancia de mis hijas. Fue doloroso, pero hoy veo los beneficios para todos”, afirmó.

Hablar para ayudar a otros

Heming también se refirió al peso de la exposición mediática y al aislamiento que vivió durante los primeros años. Hoy, desde un lugar más fortalecido, ha decidido alzar la voz para visibilizar la realidad de millones de cuidadores en el mundo.

“La demencia no solo afecta al paciente, también a quienes lo cuidan. Nadie debería hacerlo en soledad”, concluyó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!