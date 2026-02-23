Fashion Is Art: así será la temática oficial de la Met Gala 2026 

Con 'Fashion Is Art' como eje, la cita anual del estilo busca transformar la alfombra roja en una galería de alto impacto

Lana del Rey en la Met Gala 2024, misma que tenia como tema central: "Bellas durmientes, el redespertar de la moda".

Este 23 de febrero se anunció oficialmente el dress code de la Met Gala 2026: Fashion Is Art, concepto acompaña la nueva exposición del Costume Institute, el departamento de moda del Metropolitan Museum of Art, institución que organiza la gala cada año.

La temática además de redefinir la moda como forma de expresión artística, se enlaza con la exposición Costume Art que inaugurará las nuevas Condé Nast Galleries del museo, mostrando casi 400 objetos, entre prendas históricas y obras de arte, para explorar la relación del cuerpo con la indumentaria y la representación artística a lo largo de 5,000 años de historia.

A grandes rasgos la temática refuerza la conexión entre la alfombra roja y el museo: la moda no solo funciona como un espectáculo, sino que también cumple el rol de ser una disciplina artística con peso histórico y cultural que invita a transformar cada atuendo en una pieza conceptual que dialogue con la historia del arte y la cultura.

The dress code for the 2026 Met Gala has been unveiled: Fashion Is Art. pic.twitter.com/xNtIlGGsmY — Pop Crave (@PopCrave) February 23, 2026

La Met: mucho más que una alfombra roja

La Met Gala es uno de los eventos más emblemáticos del calendario fashion; más que un evento de celebridades, es una gala benéfica que recauda fondos para el Costume Institute y marca la inauguración de su exposición anual, siendo Costume Art la del año en curso.

Celebrada tradicionalmente el primer lunes de mayo, la gala reúne a celebridades, diseñadores, artistas y figuras influyentes para celebrar la moda como cultura y este año más concretamente, como arte; bajo la imposición de un dress code que cada año se posiciona como trending topic en plataformas digitales; por lo general los internautas se centran en si los asistentes cumplieron o no con la temática, aunque también se exponen los diversos atuendos diseñados para los invitados por varias casas de moda, véase Oscar de la Renta, Saint Laurent, entre otros.

Fashion is Art: cómo se verá la alfombra roja

El código de vestimenta abre la puerta a propuestas teatrales y conceptuales; se esperan referencias a movimientos artísticos, desde el rococó, barroco o renacimiento, hasta referencias directas a piezas artísticas icónicas o interpretaciones escultóricas del cuerpo, en general prendas que funcionen como piezas de exhibición.

Billie Eilish en Oscar de la Renta para la Met de 2021. getty

Bajo este concepto, el cuerpo mismo se concibe como lienzo y objeto de arte, permitiendo fusiones entre moda, pintura, escultura y performance; más que vestidos llamativos, la apuesta apunta a looks con narrativa: la moda como declaración estética y no solo como tendencia.

La noche, las figuras y el escenario

Esta edición se celebrará el lunes 4 de mayo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, una de las alfombras rojas más influyentes del mundo. Al frente de la gala estarán: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour como copresidentas.

Además, el Host Committee está liderado por figuras destacadas como: Zoë Kravitz y el diseñador Anthony Vaccarello, e incluye celebridades, artistas de alto valor en la industria, nombres como Doja Cat, Sam Smith, Sabrina Carpenter y LISA son algunos de los que encabezan la lista.

En el 2019 Lady Gaga sorprendía con unos de los atuendos mas performativos de la gala. getty

Aunque la lista oficial de invitados se mantiene en reserva, el tema Fashion is Art ya anticipa una edición marcada por dramatismo conceptual y apariciones que buscarán convertir cada paso en una declaración estética.

