MET Gala 2026: "Arte del vestuario" y la nueva sede que revoluciona la moda

El Museo Metropolitano de Nueva York anuncia el tema de la MET Gala 2026: "Arte del Vestuario"

Descubre las nuevas galerías Condé Nast y las piezas que exploran el cuerpo y la moda

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) presentó el concepto que guiará la MET Gala y su exposición principal en 2026: "Arte del Vestuario". La iniciativa analiza la moda como una forma de expresión artística y examina la conexión profunda entre el cuerpo y la ropa.

Max Hollein, director ejecutivo de la institución, expuso la idea central: “La ropa define la silueta, y el cuerpo a su vez determina la forma de las prendas”. Anna Wintour, presidenta del evento, y el diseñador Michael Kors acompañaron el anuncio.

La gala benéfica más exclusiva del calendario de la moda se realizará el 4 de mayo de 2026. La exposición asociada al tema estará disponible para el público a partir del 10 de mayo y se extenderá hasta el 10 de enero de 2027.

Una reivindicación de la moda como expresión artística

Andrew Bolton, curador del Instituto del Traje del Met, señaló que el nombre "Arte del Vestuario" recupera la historia de la entidad, que inició operaciones en 1946 como Museo del Arte del Vestuario.

Bolton recalcó que la muestra afirma el lugar de la moda dentro de las artes. “En años recientes, la moda logró un reconocimiento como disciplina merecedora de la misma reflexión que la pintura o la escultura”, declaró. La exposición también plantea un desafío a los cánones tradicionales y aborda diferentes ideales de belleza.

Una selección preliminar de las obras que formarán parte de la exposición refleja este enfoque conceptual. Un diseño del belga Walter Van Beirendonck, con una camiseta y pantalón de spandex en tono piel, presenta un delineado negro de la anatomía masculina.

Sobresale también un vestido blanco de la diseñadora británica Georgina Godley, de cuello alto, manga larga y cola, que moldea la figura de una mujer embarazada. Un conjunto de top y tul de poliéster de Renata Buzzo integra representaciones superpuestas de los órganos humanos.

La casa Givenchy participa con un vestido de tul de seda en blanco roto, adornado con encaje rosa pálido y un cinturón metálico que evoca una estructura ósea.

La apertura de las galerías Condé Nast

“Arte del Vestuario” marcará la puesta en marcha de un nuevo espacio expositivo de casi 12.000 pies cuadrados, que adoptará el nombre de Condé Nast, el grupo de medios dueño de la revista Vogue. Hollein avanzó que en estas salas “se mostrarán trajes que el público nunca vio”.

“Esta apertura supone un avance esencial en nuestra campaña para modernizar el museo y renovar el modo en que presentamos las colecciones”, añadió el director.

La exposición cuenta con fondos del empresario Jeff Bezos, consejero delegado de Amazon, y su esposa Lauren Bezos. Recibe, además, el respaldo de Condé Nast y de la firma de lujo Saint Laurent.

